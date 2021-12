Égypte : l’activiste et scénariste Sanaa Seif vient d’être libérée 

Le PEN International s’était associé à Amnesty International, à Human Rights Watch, à l'English PEN, au réseau Artists at Risk Connection (ARC) de PEN America et à d’autres organisations de défense des droits de l’Homme et des artistes, aux côtés de plus de 200 écrivains, artistes et activistes, pour condamner l’arrestation de Sanaa Seif. Un appel à sa libération avait été diffusé par une pétition, publiée le 4 août 2020.

« Nous sommes ravis et soulagés d'apprendre que Sanaa a été libérée de prison et nos pensées sont avec elle et sa famille alors qu'elle commence à se remettre de l'horrible épreuve des dix-huit derniers mois », a déclaré Julie Trebault, directrice du réseau Artists at Risk Connection (ARC) de PEN America. Elle a ajouté : « Sanaa a été incarcérée pour de fausses accusations liées uniquement à sa critique pacifique du gouvernement. Elle n'aurait jamais dû être emprisonnée, tout simplement. Nous célébrons la liberté de Sanaa et nous saluons son courage et son dévouement inlassable à défendre les droits de l'homme et la liberté artistique. »

Une affaire de famille

Depuis 2014, Sanaa Seif a plusieurs fois été condamnée à des peines de prison et incarcérée pour avoir exercé ses droits à la liberté de réunion pacifique et d’expression.

Plus récemment, le 22 juin 2020, la jeune activiste attendait devant le centre pénitentiaire de Tora (Caire) qu’on lui remette une lettre écrite par son frère, Alaa Abdel Fattah, lui-même militant condamné à 5 ans de prison depuis le 20 décembre 2021. Il est accusé d’avoir rejoint une « organisation illégale », d'avoir « [propagé] des fake news » et « d’abus sur les réseaux sociaux ».

JUSTICE : Égypte : cinq ans de prison pour Alaa Abdel Fattah, figure révolutionnaire

Alors que la militante de 28 ans attendait avec sa mère, Laila Soueif, et sa sœur, Mona Seif, un groupe de femmes les ont agressées physiquement à coups de bâtons, avant de les trainer sur le sol et de voler leurs affaires. Selon les victimes, un policier aurait poussé Laila Soueif vers ses assaillantes pendant qu’un autre aurait ordonné aux assaillantes de « s’occuper d’elles en dehors de [la zone d’attente désignée] ».

Le lendemain de cette agression, alors que sa famille et elle s’étaient rendues au Bureau du Procureur public pour porter plainte, Sanaa Seif a été arrêtée en pleine journée par des membres des forces de l’ordre non identifiés, sans mandat. Après avoir été séparée brutalement de son avocat, elle fut poussée dans une camionnette non immatriculée pour être conduite jusqu’au Service du Procureur général de la Sûreté de l’État égyptien. Ce dernier est connu pour « retenir des opposants politiques et des détracteurs dans le cadre de longues détentions préventives reposant sur des accusations infondées de "terrorisme" », selon PEN International.

Selon Amnesty International, le « mandat d’arrêt décerné contre Sanaa Seif [...] incluait des informations inventées de toutes pièces, affirmant qu’elle avait été interpellée à un poste de contrôle et qu’on lui avait présenté un mandat ». L’association a ajouté : « Les autorités égyptiennes n’ont toujours pas enquêté sur la légalité de son arrestation ni sur l’agression visant sa famille. »

La jeune femme avait alors été reconnue coupable des charges de « diffusion de fausses nouvelles », « utilisation abusive des réseaux sociaux » et outrage à un policier dans l’exercice de ses fonctions. En effet, lors de son agression elle avait eu une altercation verbale avec l’officier ayant poussé sa mère. En réalité, Sanaa Seif aurait été condamnée pour avoir critiqué la mauvaise gestion par les autorités de la pandémie de COVID-19 dans les prisons égyptiennes surpeuplées et insalubres, et après avoir réclamé la libération de personnes détenues de manière arbitraire, comme l'est son frère.

L'ère al-Sisi, nuisible à la liberté d'expression

Selon PEN International, Sanaa Seif « est la victime la plus récente d’une série d’arrestations interminable et qui définit la gouvernance du Président Abdelfattah al-Sisi ». En effet, l’association enregistre « des dizaines de milliers de détentions pour des motifs politiques […] ; au moins 16 établissements pénitentiaires ont été construits pendant l’ère al-Sisi. »

Récemment, Sarah Hegazi, militante pour les droits LGBT et marxiste égyptienne, s’est donnée la mort après avoir subi de nombreux actes de torture durant sa détention. Elle avait été condamnée pour avoir brandi un drapeau arc-en-ciel durant le concert de Mashrou’ Leila, en 2017. PEN America rappelle que, d'après son rapport consacré à l'emprisonnement des écrivains, « l’Égypte se classe au sixième rang mondial en termes d’écrivains et d’intellectuels publics emprisonnés ».

via PEN America, PEN International, Amnesty International

Crédit : Amnesty International