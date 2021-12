L'édition vent debout contre une régulation du prêt numérique

Toute l'édition internationale est en ordre de marche, pour dénoncer la tentative de régulation du prêt numérique de l'État du Maryland : une loi entrera en vigueur le 1er janvier prochain et obligera les éditeurs à proposer des conditions « raisonnables » aux bibliothèques pour l'achat de licences de prêt.

Pour saisir la forte attente des bibliothécaires vis-à-vis de cette loi, rappelons qu'aux États-Unis comme dans d'autres pays, dont la France, le prêt des livres numériques et des livres audio, dans les bibliothèques, s'effectue selon des conditions unilatéralement décidées par les éditeurs.

Ces derniers, craignant une « cannibalisation » des ventes d'ouvrages numériques par le prêt, appliquent le prix fort aux établissements, multipliant les prix des livres numériques, mais restreignant aussi les conditions d'usage : les licences doivent ainsi être renouvelées régulièrement, par exemple.

Ces pratiques aboutissent à une pression économique importante, pour les établissements et leurs budgets : aux États-Unis, donc, mais aussi au Canada ou en France, les bibliothécaires ont dénoncé des conditions intenables.

La loi de l'État du Maryland constitue une première tentative d'encadrement, sans doute suivie par d'autres : l'État de New York pourrait appliquer un texte similaire, tandis que les États du Massachusetts et de Rhode Island étudient la possibilité.

L'édition en plein déni

L'Union internationale des éditeurs vient de manifester son soutien à la procédure engagée par l'association des éditeurs américains aux États-Unis : cette organisation a attaqué l'État du Maryland, jugeant que la loi est inconstitutionnelle et va à l'encontre des droits fondamentaux des éditeurs.

L'UIE assure qu'une telle législation irait à l'encontre de la Convention de Berne et des traités sur le droit d'auteur de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. « Nous sommes choqués qu'un État américain légifère ainsi et porte préjucide non seulement à ses auteurs et éditeurs, mais aussi à ceux du pays et du monde entier », souligne José Borghino, secrétaire général de l'UIE.

Les éditeurs américains ont tenté de repousser l'entrée en vigueur de la loi, mais la justice a refusé, fixant les premières audiences au mois de février 2022.

A priori, les éditeurs défendront leur position en mettant en avant les possibilités de libre négociation avec les établissements, autour des prix et des conditions de leurs offres. Mais plusieurs cas, ces dernières années, ont montré des hausses exceptionnelles de tarifs, le plus souvent soudaines et sans réelles explications.

Dernier exemple en date, au Royaume-Uni : les bibliothèques universitaires ont vu exploser les tarifs de l'éditeur Pearson, avec une multiplication par 6 des prix des ebooks. Plusieurs organisations représentant les bibliothèques universitaires britanniques ont cosigné un courrier destiné aux dirigeants du groupe Pearson, réclamant des explications et des mesures rapides.

« [L]a hausse des prix de 500 %, à effet immédiat, représente une hausse substantielle et soudaine. Ainsi, une institution avec des dépenses annuelles de 2000 à 4000 £ doit maintenant prévoir un total de 20.000 £ », indique le courrier.

En France également, le système PNB, pour Prêt Numérique en Bibliothèques, s'attire toujours les critiques des bibliothécaires, pour des tarifs souvent jugés trop onéreux. Le ministère de la Culture, qui a constamment défendu ce système au détriment d'un droit de prêt numérique, n'évoque que rarement la question. Début 2021, des députées, dans un rapport, avaient pourtant souligné les « limites » de PNB : « Nous pensons qu’une réflexion doit être menée sur l’opportunité de mutualiser davantage le prêt numérique — dans le respect du droit d’auteur évidemment. »

Jusqu'à présent, le lobbying de l'édition a porté ses fruits.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0