Variant Covid Omicron : La Foire du livre de Bruxelles 2022 annulée

Dans le cadre des célébrations de son centenaire, le PEN Club français organise à la Bibliothèque nationale de France un après-midi de débats et d'échanges autour de la censure, le 12 octobre prochain. Celle-ci sera discutée à travers trois formes, qui restent d'actualité : censure étatique et économique, censure sociétale et autocensure.