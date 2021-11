Le Canada honore Margaret Atwood, avec un timbre à son effigie

« Tu n'es même pas encore morte ! » aurait déclaré, affreusement jaloux, un proche de Margaret Atwood en apprenant que cette dernière aurait les honneurs de la poste canadienne, rapporte CBC. C'est au cours d'une cérémonie en grande pompe que le motif a été dévoilé : l'autrice y apparait les yeux fermés, devant le vers « A word after a word after a word is power » (« Un mot après un mot après un mot, c'est le pouvoir »).

Autrice célébrée à de nombreuses reprises, au Canada comme à l'international, Margaret Atwood est notamment l'autrice de La Servante écarlate, ouvrage remis sur le devant de la scène pendant le mandat de Donald Trump et adapté en série.

On ne compte plus les hommages qui lui ont été rendus : cette année uniquement, Atwood a vu un prix à son nom être créé, et s'est invitée dans un jeu de tarot littéraire...