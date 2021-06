Christie, Atwood, Lovecraft, Wilde et d'autres sur les cartes d'un tarot littéraire

Au Studio Ghibli, il y a les cuisines, l’arrière-cuisine et les secrets de fabrication. Et les fans, toujours gourmets, apprécient évidemment l’esthétique globale. Mais comme on le dit dans Top Chef, « maintenant, il faut goûter ». Or, si la fantasie est au cœur des productions d’Hayao Miyazaki, on sait peut-être moins que les délicieux plats et recettes qu’on y découvre ne doivent rien à l’imagination folle…