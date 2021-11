L'écrivain face aux censures et violences de la société civile

La censure n’est plus l’exclusivité d’états autoritaires ; elle est devenue le fait de fractions de la société civile qui veulent interdire l’expression de ceux qu’elles jugent engagés, consciemment ou non, réellement ou non, dans une prétendue caution donnée au racisme ou au sexisme d’hier. La liberté de parole est aujourd’hui sanctifiée, au risque d’accuser sans preuve tel ou tel de se solidariser avec les dominants qu’il faudrait absolument réduire au silence. Sous l’influence des mouvements « Woke » (terme qui désigne les militants « éveillés » face à l’oppression des minorités ethniques ou sexuelles), la libération de la parole exige des coupables ; ils deviennent de nouvelles victimes.

Ainsi prospère la « cancel culture » ou culture de l’effacement. Les réseaux sociaux se sont gonflés de polémiques à ce sujet et des noms d’oiseaux se sont échangés entre racisés et dominés d’un côté — traités d’islamogauchistes — et ceux qui sont regardés comme les héritiers d’un système colonial qui se survivrait à lui-même dans cette descendance. Assignés à résidence identitaire, les uns et les autres campent bien souvent sur de terribles certitudes qu’aucun argument contradictoire ne viendrait tempérer. Comment l’écrivain peut-il intervenir dans une telle conjoncture ?

« Nous étouffons parmi des gens qui pensent avoir absolument raison », disait Albert Camus. N’avons-nous pas appris que chaque point de vue, chaque prise de position est à la fois le fruit d’une histoire personnelle de celui qui l’adopte et la conséquence d’une situation sociale trop souvent inaperçue ? Il y a toujours une part de reflet de la réalité dans l’abord d’un problème par qui que ce soit.

Comment prendre en compte cette diversité de points de vue ? Il revient d’abord à l’écrivain de la faire vivre pour prendre toute la mesure d’une réalité multiple et ensuite d’engager le débat entre des positions éventuellement éloignées ; cela relève-t-il du dialogue ou de la confrontation ? Nous savons tous que le dialogue a ses limites et qu’un champ idéologique devient vite un champ de bataille. Le dialogue peut être fructueux s’il se tient dans le respect de la spécificité de chaque point de vue, s’il ne dégénère pas en eau tiède où plus rien d’essentiel ne se dit.

Il peut devenir confrontation si chaque protagoniste s’enferme dans ses convictions, en refusant toute prise en compte de l’argumentation qui lui est opposée. La pratique de la nuance peut contribuer à sortir de cette aporie. Dans un petit livre suggestif, Jean Birnbaum plaide pour « le courage de la nuance » ; certes, il existe maints livres péremptoires et des bibliothèques entières d’ouvrages fanatiques, mais la responsabilité de l’écrivain n’est-elle pas d’essayer, de tâtonner dans la recherche du vrai, en mêlant dialogue et confrontations ?

Reprenons notre exemple de la censure sociétale qui s’installe subrepticement dans notre monde au nom de l’antiracisme : elle peut se convertir en son contraire en enfermant chacun dans sa prétendue ethnie. Ceux qui se disent « racisés » ne voient aucun inconvénient à organiser des réunions « non mixtes » où seules les femmes, seuls les noirs, seuls les Maghrébins se rassemblent pour débattre entre « purs » de la domination qu’ils subissent ?

Les universalistes crient légitimement à l’enfermement sectaire, voire raciste, de courants minoritaires. Le dialogue s’interrompt vite dans ce cas ; mais la confrontation ne mène pas à grand-chose. Alors le courage de l’écrivain n’est-il pas d’inventer une pensée qui pourrait prendre en compte les deux points de vue ?

Peut-être faut-il accepter que ceux qui se sentent l’identité de victimes se retrouvent un moment, sans exclure forcément ceux qui ne sont pas comme eux, mais dans l’objectif de dépasser ce moment rassurant pour finalement continuer à se frotter au grand vent de la pluralité humaine. Il ne s’agit pas d’une solution mi-chèvre mi-chou, mais d’une proposition d’inscrire dans le temps le chemin qui mène à un universalisme concret.

crédit photo : ev/Unsplash