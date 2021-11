L’Erma di Bretschneider : trois siècles d’édition scientifique italienne

Elle a traversé trois siècles d’histoire et d’édition italienne : L’Erma di Bretschneider est l’un des éditeurs de référence pour l’édition scientifique-humaniste en Italie.

Comme le rappelle le site de la maison d’édition, « ses ouvrages, fruits du travail de près de neuf mille auteurs, sont présents dans plus de 2700 bibliothèques et 70 pays sur les cinq continents ». Tout au long de son histoire, L’Erma a mené d’intenses recherches dans les disciplines historiques, archéologiques et artistiques, en collaboration avec des chercheurs et des universités de premier plan.

La longue histoire de la maison d’édition, ainsi que le passé et l’avenir de l’édition scientifique, ont été au centre d’une réunion à Rome au Palazzo Giustiniani (Sénat de la République) le vendredi 29 octobre 2021. Une quarantaine de professeurs d’universités italiennes et étrangères et de hauts responsables du ministère de la Culture ont été invités pour l’occasion.

Une nouvelle publication, qui comprend la liste complète des auteurs et des bibliothèques hébergeant les œuvres de l’éditeur, a été présentée pendant l’événement.

crédits photo : Erma di Bretschneider