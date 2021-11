Le romancier d'aventures mondialement connu, Wilbur Smith, est mort

Wilbur Smith aura publié durant sa longue vie, 49 romans, vendus à plus de 140 millions d'exemplaires dans le monde d'après son éditeur. Beaucoup de ses ouvrages ont été inspirés de sa propre vie – des expériences de plusieurs semaines dans une mine d'or sud-africaine, qui aboutira à D'or et d'ébène. Ou encore l'attaque de lion qu'il raconte dans son autobiographie On Leopard Rock publiée en 2018.

Né en 1933 en Rhodésie du Nord - aujourd'hui la Zambie - Smith a mis beaucoup de ses histoires en Afrique, où il a grandi dans un ranch de bétails.

Son premier roman, Quand le lion se nourrit, a été publié en 1964. Son personnage principal est le fils d'un propriétaire de ranch en Afrique du Sud pendant la guerre anglo-zouloue de 1879. Ce dernier devient notamment propriétaire d'une mine d'or. Le livre présente la famille Courtney, sur laquelle Smith a continué à écrire dans ses romans suivants. Une épopée sur plusieurs siècles, y jusque durant l'apartheid en Afrique du Sud.

« Sa connaissance de l'Afrique et son imagination ne connaissaient aucune limite », a déclaré Kevin Conroy Scott, son agent littéraire, dans un communiqué inclus dans la nécrologie. Kate Parkin, avec l'éditeur Bonnier Books UK, a déclaré que Smith avait gardé des livres encore à publier.

Au début des années 1990, il se lance dans une fresque historique en Égypte avec Le Dieu Fleuve, Le Septième Papyrus et Les Fils du Nil. Certains de ses livres ont été adaptés en films, dont Parole d'homme avec Lee Marvin et Roger Moore en 1976.

En 1997, il a écrit un article controversé pour un magazine de safari, dans lequel il défendait la chasse à l'éléphant et la vente contrôlée d'ivoire, comme moyen de sauver la faune africaine.

Le cœur de son œuvre, c'est l'Afrique et son histoire : « J'ai écrit sur les Noirs et les Blancs. J'ai écrit sur la chasse, l'extraction de l'or, les fêtes et les femmes », disait l'auteur dans son autobiographie publiée sur son site officiel.

Crédits : Ron Hogan (CC BY-SA 2.0)