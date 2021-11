Suisse : “Pour le secteur de la culture, le certificat sanitaire est essentiel

Le 13 juin 2021, la loi Covid-19 a été acceptée à une large majorité. Mais le texte voté ne contenait pas encore les importantes améliorations apportées par le Parlement en mars 2021 aux mesures de soutien visant à atténuer les conséquences économiques de la pandémie, surtout pour le secteur de la culture. La création de la base légale pour le certificat Covid, principale raison du référendum selon ses initiateurs, fait également partie de ces changements.

Or, pour le secteur de la culture, ce certificat est lui aussi essentiel. Il permet de se déplacer à l’étranger, surtout dans les États de l’UE proches de notre pays, et donc aux acteurs culturels suisses de poursuivre leurs activités au-delà de nos frontières. En Suisse, ce n’est que grâce à lui que les manifestations culturelles peuvent à nouveau avoir lieu et qu’un retour à la (quasi-)normale redevient possible.

À LIRE: L'initiative suisse Prix unique du livre disparaît

En effet, même si le secteur culturel se porte un petit peu mieux, il est encore loin d’être tiré d’affaire ! Même si les lectures, les salons, les festivals peuvent avoir lieu à nouveau, même si on joue à nouveau les pièces de théâtre, même si les slameuses et slameurs enchantent à nouveau leur public en live, le public, lui, hésite à revenir au spectacle, les bouchons de production freinent la création de nouvelles œuvres, l’insécurité de planification reste un problème.

Un sondage du bureau de recherche Ecoplan mandaté par Taskforce Culture montre que la situation reste tendue.

Par exemple, deux tiers des actrices et acteurs culturels ont gagné en 2020 moins de 80 % de leur revenu de l’année précédente. En clair : 61 % des actrices et acteurs culturels gagnent un revenu annuel inférieur à 40 000 CHF et 42 % ne peuvent présenter que 25 % de leur volume de commande habituel. La situation n’est pas plus brillante pour les entreprises culturelles et les associations culturelles amateurs.

Pour le secteur de la culture, il ne fait donc aucun doute que les mesures de soutien devront être prolongées au-delà de 2021 pour éviter des dommages irréparables. Mais le Parlement n’en débattra qu’après la votation. Pour la phase de reprise, la scène culturelle a impérativement besoin de la base optimale que le Parlement a créée avec les améliorations adoptées en mars 2021. Sans elle, il lui sera impossible de surmonter la pandémie.

C’est pourquoi l’A*dS recommande de voter OUI le 28 novembre à la Loi Covid-19 et aux améliorations qu’elle apporte – et dire oui à la culture pour ne plus annuler !