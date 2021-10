La Foire de Francfort “montre à quel point l'industrie est résiliente”

Avec 73.500 visiteurs (36.000 professionnels et 37.500 non professionnels, au cours du week-end du 23-24 octobre), la Foire du Livre de Francfort a sauvé les meubles, d'après les chiffres dévoilés par l'organisation. La baisse de la fréquentation est nette, causée par une situation sanitaire qui limite encore les possibilités de déplacement entre les pays : en 2019, la Foire faisait état, à sa fermeture, d'un peu plus de 300.000 visiteurs.

Présents, avec réserve

« Après 18 mois, la Foire de Francfort représentait un nouveau départ et, considérant les restrictions de déplacement en vigueur dans le monde entier, elle a dépassé toutes nos attentes », se félicite néanmoins Juergen Boos, PDG de l'événement. « Cela montre à quel point notre industrie est résiliente et créative. »

Une majorité de pays n'était pas représentée, à l'occasion de cette foire 2021 qui conservait un caractère hybride, avec de nombreux événements en ligne. 2013 sociétés étaient présentes sur place, venues de 80 pays différents, quand la foire de 2019 en comptait 7450, originaires de 104 pays.

Reste que nombre de professionnels ont préféré ne pas venir, se rendant compte depuis 2020 que les échanges par visioconférence permettaient des négociations et présentations certes moins chaleureuses, mais non moins efficaces. Plusieurs éditeurs français nous ont à ce titre assuré que le déplacement à Francfort ne représenterait certainement plus une priorité, ces prochaines années.

D'ailleurs, les éditeurs français eux-mêmes s'étaient rabattus sur un stand collectif mis en place par le Bureau international de l'édition française (BIEF). L'organisation de la Foire avait pourtant pu compter sur le soutien du gouvernement allemand, qui avait garanti les stands réservés par les exposants.

Si les deux manifestations sont radicalement distinctes, le Salon du livre de Turin a connu une édition 2021 — en octobre, déplacée pour des raisons sanitaires de sa période de mai traditionnelle – spectaculaire. Le public serait-il plus en demande que les professionnels de manifestations ?

130.000 utilisateurs se sont connectés à la plateforme numérique de la Foire, et le Canada, invité d'honneur en 2020 et 2021, a pu compter sur le support numérique, mais aussi sur des événements physiques, pour assurer la promotion de ses auteurs et de la littérature.

Liberté d'expression et sécurité

Même restreinte dans son organisation, la Foire du Livre de Francfort aura eu sa polémique annuelle, cette fois provoquée par la présence de maisons d'édition d'extrême droite. Certains auteurs ont annulé leur venue, faisant écho à des manifestations qui avaient eu lieu en 2017, pour les mêmes raisons.

La Foire du Livre de Francfort a rapidement réagi, plaçant la liberté d'expression au-dessus d'une sélection qui serait opérée par l'organisation de la Foire. Dans un communiqué, Juergen Boos persiste et signe, assurant que la voix des auteurs ayant participé au boycott « a manqué » au cours de l'événement.

« Deux principes ont toujours prévalu dans la Foire : la liberté d'expression ne doit être limitée que par le cadre fixé par l'état, en matière d'accueil des exposants, in dubio pro libertate [en l'absence de jurisprudence, faveur à la liberté, NdR] ; et, deuxièmement, la sécurité au sein de la foire doit être assurée le plus largement, pour que chacun se sente libre et serein dans l'enceinte de l'événement », a encore précisé Boos.

En 2018, une maison d'édition d'extrême droite avait obtenu gain de cause face à la Foire du Livre d'Anvers, qui avait banni l'enseigne de l'événement en 2016. La cour d'appel d'Anvers avait jugé que cette interdiction de participation à la foire était « un acte discriminatoire »... Reste que le racisme n'est pas une opinion, pas plus que l'antisémitisme.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0