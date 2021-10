Une édition au-delà de nos rêves” : les livres, à nouveau stars de Turin

Après presque deux ans et demi, la « communauté » — comme aime l’appeler Nicola Lagioia — du Salone del Libro est de retour au Lingotto. Il s’agissait du premier événement lié au monde de l’édition après la pandémie, et, quant à la réponse du public, les doutes étaient nombreux.

La surprise a été de taille : 150.000 visiteurs pour le plus grand Salon du livre de Turin jamais organisé, « des ventes en hausse pour les éditeurs et plus de 50.000 étudiants en visite physique ou virtuelle », comme le rappelle le communiqué final de l’événement.

Une croissance a également été enregistrée côte numérique, comme le rapporte toujours le communiqué de presse : à titre d’exemple, la communauté Instagram du Salon a augmenté de 15 % ces dernières semaines. On compte 14 millions d’utilisateurs sur Facebook, qui ont suivi en direct certains événements. La présence des écoles a également été importante : 11.747 étudiants ont rejoint le Salon.

Une édition à l’épreuve de la pandémie

Le travail de réorganisation des espaces, rendu nécessaire par les obligations sanitaires, a été fondamental : « 18.000 mètres carrés supplémentaires ont été créés dans les halls 1, 2, 3 et l’ovale du centre multifonctionnel du Lingotto. La largeur renouvelée des allées, qui est de 4 mètres de large — ce qui a également été particulièrement apprécié par les éditeurs — a facilité la circulation et l’accès aux nouveaux halls disponibles. »

Nous avons également constaté la présence de distributeurs de gel et de liquides désinfectants mis à disposition dans les halls. Ils ont été très fonctionnels dans un lieu où le flux de personnes ne s’est jamais arrêté pendant 4 jours, de 10 heures du matin à 8 heures du soir environ.

Une croissance pour toute la région

De nombreux bénévoles — plus de 200 — ont également aidé à gérer le public, très nombreux, dans les halls et dans les files d’attente à l’entrée du Salon.

Le Salon a également été très suivi par la presse, comme en témoignent les « plus de 3500 pages de couverture presse recueillies pendant les seuls jours du Salon ». L’accréditation professionnelle pour l’édition 2021 a également augmenté de manière significative, tout comme la fréquentation des hôtels (« le taux d’occupation des hôtels était de 84 % », rappelle toujours le communiqué).

En somme, une grosse fête de la lecture et de la connaissance, qui a permis à toute la région de Turin de bénéficier d’un nouveau dynamisme économique et culturel.

“Un signe très fort de retour à la normale”

« Tous les records ont été battus, plus de 100.000 visiteurs », a écrit le directeur Nicola Lagioia sur sa page Facebook le 18 octobre. En effet le nombre de visiteurs que le Salon estimer pouvoir dépasser était celui de 100.000 visiteurs. Un pari plus que rempli…

Lagioia a ensuite exprimé sa joie : « Quelque chose d’incroyable s’est produit à Turin ces derniers jours. Nous avions rêvé depuis longtemps, nous n’avions pas osé rêver de cela. Une explosion de gens heureux de se retrouver après si longtemps, d’être ensemble. C’est un signe très fort de retour à la normale. Feuilleter un livre fait peu de bruit, ne fait guère la une des journaux, mais si des centaines de milliers de personnes le font ensemble, au même endroit et les mêmes jours, c’est un signe qui ne peut être ignoré. »

Les jeunes au Salon

« Ce pays existe aussi », a poursuivi Nicola Lagioia en faisant référence au public qui a visité le Lingotto Fiere ces derniers jours, « c’est une partie importante du pays. Ne faites pas l’erreur de l’ignorer. Des personnes de tous horizons et de tous âges sont venues au Lingotto. De plus, pour la première fois, l’âge moyen des visiteurs a sensiblement baissé, avec de nombreux jeunes et très jeunes, des visages que l’on n’avait jamais vus au Salon auparavant. Il s’est passé quelque chose. »

Outre les écoliers, que l’on voit souvent dans les pavillons et auxquels est particulièrement dédiée la journée de lundi, le week-end a vu défiler de nombreux jeunes et très jeunes, peut-être attirés par la présence de grands musiciens et chanteurs italiens tels que Cesare Cremonini, Max Pezzali, Giuliano Sangiorgi, Francesco Guccini et bien d’autres.

Un succès de ventes

Comme Lagioia nous l’a dit dans un entretien précédent avec ActuaLitté, la décision d’organiser le Salone était un pari : les organisateurs ont choisi de mettre l’accent sur la lumière de l’espoir plutôt que sur l’obscurité de l’incertain, en faisant confiance aux institutions qui ont promis un renforcement de la campagne de vaccination pendant l’été et l’automne. Et le pari a été remporté.

Comme le rapporte La Stampa, « même les 715 éditeurs, qui ont répondu en masse, confirmant presque tous (soit 97 % par rapport à la dernière édition) leur présence dans les stands, sont plus que satisfaits des ventes, car la plupart d’entre eux, dans les quatre jours du Salon ont réalisé plus de recettes qu’en 2019, la dernière édition en présentiel ».

Les chiffres des éditeurs

Quelques exemples : La Nave di Teseo, l’éditeur de Houellebecq et de Hervé Le Tellier, témoigne d’une hausse de 46 %. Elisabetta Sgarbi, la directrice éditoriale, a commenté : « C’était une édition extraordinaire ». Pour Sellerio, l’éditeur de Camilleri, il y a eu une augmentation de 35 % et pour l’ensemble du groupe Mondadori, une augmentation de 30 % par rapport à 2019.

Même certains éditeurs de taille moyenne ou petite, comme Add editore, Utopia, Alter Ego, Voland, avec lesquels nous avons échangé, nous ont directement confirmé le succès extraordinaire de cette édition : une affluence incroyable et, en même temps, un nombre élevé de ventes. Les lecteurs n’ont pas seulement fait le déplacement : une fois au Lingotto, ils ont acheté.

Par exemple, la nouvelle bande dessinée de Saviano, Sono ancora vivo, publiée par Bao Publishing, étaient épuisés avant même la rencontre avec les auteurs !

Turin précurseur

Cette année, il y a eu aussi quelques retours, comme la maison d’édition Zanichelli, et quelques nouveaux arrivants, en particulier les nouveaux éditeurs (nuovi editori, dont la maison d’édition napolitaine Tamu), auxquels un espace spécifique a été consacré au Salon.

« Je pense que c’est le premier événement de cette taille au niveau international lié à l’édition qui est organisé depuis la pandémie. L’Italie a montré la voie, je pense que nous pouvons en être fiers et en assumer la responsabilité ensemble », a enfin conclu Lagioia, en rappelant l’ampleur de ce succès, qui nous invite à être optimistes quant à l’avenir du livre et de la lecture.

Giulio Biino, président de la Fondation Circolo dei Lettori, a donné quelques anticipations sur le futur du Salon, en soutenant la nécessité d'aller vers une « contamination » : « Pour grandir, je crois que le Salon doit contaminer. L’Eurovision, qui se tiendra à Turin l’année prochaine à la même époque, pourrait être une opportunité, par exemple. » Le lieu et la date sont fixés : rendez-vous à Turin, en mai 2022 !

DOSSIER- Le Salon du livre de Turin 2021, le grand Salto !

Crédit photos : Salone del Libro ; ActuaLitté, CC BY SA 2.0