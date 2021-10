38e Assises de la Traduction Littéraire : du 5 au 7 novembre

Du 5 au 7 novembre prochains à Arles, comme chaque année depuis 38 ans, ATLAS donnera la parole à ceux qui font vivre la littérature en traduction.

L’écologie sera au cœur de la réflexion collective, grâce aux 60 invités qui se succéderont pour discuter, débattre, lire, jouer, chanter les littératures qui parlent de la Terre et des espèces qui l’habitent, mais aussi parler de l’écosystème des langues, de leur vie, de leur mort, de leurs porosités et de leurs résistances.

De nombreux intervenants

Qu’est-ce que traduire si ce n’est faire vivre un texte d’une autre manière, recomposer un monde sans avoir à faire le deuil de l’ancien ? questionne Margot Nguyen Béraud, présidente d’Atlas, qui ouvrira les Assises.

Louis-Jean Calvet, l’un des fondateurs de la sociolinguistique française, tentera d’expliquer l’histoire des langues indo-européennes grâce à la théorie du chaos. D’un même élan, Clarisse Herrenschmidt embrassera cinquante-trois siècles d’écriture, des premiers pas mésopotamiens jusqu’à Internet.

Quelle vie pour les langues après leur mort ?, se demanderont trois re-traducteurs émérites de textes antiques, Frédéric Boyer pour Virgile, Pierre Judet de la Combe et Emmanuel Lascoux pour Homère.

Le traducteur du futur est-il un cyborg ? un traducteur augmenté ? L’Observatoire de la traduction automatique tentera d’y répondre.

Parallèlement à cette profondeur historique, nous cartographierons l’hospitalité linguistique d’aujourd’hui avec Sébastien Thiéry, Emmanuel Ruben et Marie Van Effenterre.

Découvrir le monde...

À côté de l’écolinguistique, il sera également question de la façon dont les littératures s’emparent de notre rapport à la nature. Monde minéral, avec la lecture de Désert Solitaire, d’Edward Abbey, par Dominique Léandri ; végétal, avec Nicolas Tournadre et les liens qu’il tisse entre disparition des milieux naturels et disparition des langues ; animal, avec le bestiaire littéraire de l’auteur Camille Brunel, les cris de chouette effraie de la musicienne Violaine Lochu, et les surprises du chef du dramaturge David Lescot.

Nous voyagerons vers les grands espaces de la Sibérie, avec Dersou Ouzala de Vladimir Arseniev, présenté pour la première fois dans sa version intégrale traduite par Yves Gauthier et, plus à l’est encore, avec Les Bouches de L’Amour, performance créée dans les Bouches-du-Rhône à partir de l’Odyssée Sibérienne de la photographe Claudine Doury, traduite en littératures irlandaise, argentine et suisse allemande par les écrivains (et écrivaines) Lisa McInerney, Diego Vecchio et Annette Hug, qui partageront la scène avec leurs traductrices.

Plus près de nous, nous herboriserons dans les rues d’Arles avec la poétesse américaine Eleni Sikelianos, et tout un chacun pourra écrire ou traduire lors de l’un des 19 ateliers proposés. À Arles, nous traduirons les langues de nos proches voisins, mais aussi du polonais, portugais, russe, chinois, tibétain, tamoul et même du cunéiforme.

Traduction & numérique

Pour la première fois cette année, 4 ateliers de traduction en ligne depuis le français – vers le russe, l’espagnol, l’allemand et l’italien – feront rayonner les Assises de Buenos Aires à Vladivostok. Fête de l’esprit qui n’oublie pas le palais, les Assises se déploieront du matin au soir, des lectures caféinées « bleues comme une orange » au banquet et cabaret nocturnes.

Le programme complet de ces 38e Assises de la Traduction Littéraire :