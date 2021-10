Réformer la formation des bibliothécaires territoriaux : rendez-vous à la Bpi

Trois ans après la remise du rapport d'Erik Orsenna et Noël Corbin, le ministère de la Culture met en branle la machinerie pour prendre en main la troisième étape du Plan Bibliothèques, qui porte sur la formation des agents territoriaux.

La proposition n° 10 du rapport était la suivante :

Engager avec les professionnels des bibliothèques, les élus et le centre national de la fonction publique territoriale un travail sur revoir les cadres d’emploi de la filière territoriale des bibliothèques pour les mettre en cohérence avec ce que les métiers sont devenus et prévoir, pour les bibliothécaires, après la réussite au concours une formation d’application de 6 mois axée sur le rapport aux usagers.

Les deux auteurs du rapport avaient souligné la nécessité de faire évoluer la formation, puisque les missions des bibliothécaires évoluaient.

Une des premières mesures du ministère avait été la mise en place d'un partenariat effectif entre le ministère, la Bibliothèque nationale de France et le Centre national de la fonction publique territoriale, pour la coproduction de ressources pédagogiques et la mutualisation d'un réseau d'experts.

En vue de poursuivre cette réforme de la formation, des Assises nationales sont organisées, le 30 novembre prochain, à la Bibliothèque publique d'information.

« Seront notamment abordés les enjeux suivants : de quelles compétences les bibliothèques de demain auront-elles besoin ? Comment former au mieux, à travers une offre lisible, accessible et adaptée aux besoins très hétérogènes des 95 000 professionnels et bénévoles qui font vivre ces équipements, mais aussi des lauréats de concours qui s’apprêtent à prendre leur poste ou des étudiants qui s’orientent vers ces métiers ? Comment favoriser l’accès de tous à la formation et prendre en compte les nouvelles formes de transmission ? », promet le ministère.

Le programme est le suivant :

9h30 : Accueil

9h45 : Ouverture

Table ronde : quelle mutation des métiers, de la formation et quelle évolution des compétences ?

À la diversification des services proposés par les bibliothèques répond celle des métiers. De quelles compétences les bibliothèques de demain auront-elles besoin ? Comment la formation s’adapte-t-elle pour anticiper ces mutations ? Cette première table ronde donnera une photographie statistique des personnels qui travaillent en bibliothèque territoriale, reviendra sur l’évolution des bibliothèques, sur les enjeux posés en matière d’évolution des compétences et évoquera l’évolution des pratiques pédagogiques.

Table ronde : comment faciliter l’entrée dans les métiers des bibliothèques ?

Lauréats de concours, bénévoles, étudiants issus de disciplines de plus en plus diverses, reconversions professionnelles… Les voies d’entrée dans les bibliothèques sont à l’image de la diversité des métiers qui y sont exercés. Comment améliorer le dialogue entre universitaires et bibliothécaires pour faire évoluer le contenu des formations initiales ? Que va changer la réforme actuelle du bachelor universitaire de technologie au sein des IUT ? Peut-on développer l’alternance en bibliothèque ? Quelles adaptations apporter aux concours et aux formations de professionnalisation ?

Table ronde : quels outils et quelles coopérations pour une formation adaptée à différents publics ?

Pour mettre en œuvre l’évolution des compétences au sein des équipes, il existe une offre de formation tout au long de la vie riche et de nombreux acteurs. Pour autant, des freins subsistent dans l’accès à la formation et il n’est pas toujours évident pour un responsable de construire un plan de formation ou pour un agent de trouver une formation et de la suivre. Quels outils et quelles coopérations entre acteurs de la formation pourraient-ils faciliter le travail des professionnels en la matière ? Quelles solutions inventer pour l’outre-mer ? Une formation de base pourrait-elle être offerte à tous les (futurs) professionnels pour accompagner leurs prises de poste, passages de concours ou reconversions ?

16h30 : Conclusion

