Margaret Atwood embarquée dans une polémique sur la transphobie

En janvier 2018, Margaret Atwood attaquait l’année avec une polémique bien sentie : « Ma position fondamentale est que les femmes sont des êtres humains, avec toute la gamme des comportements qui vont de l’angélisme au démoniaque, ce qui inclut les comportements criminels. Ce ne sont pas des anges, incapables de faire le mal. Si c’était le cas, nous n’aurions pas besoin d’un système judiciaire. »

Bonne ou mauvaise féministe, toute la question était là, et pour la romancière, les mouvements #MeToo (ou en France, # BalanceTonPorc), démontraient avant tout que les systèmes judiciaires devaient être réformés.

ATWOOD: Suis-je une mauvaise féministe ?

Les contradicteurs s’en étaient donné à cœur joie, ne retenant que ce qui arrangeait leur démonstration : si Atwood déplorait le recours à la dénonciation par les réseaux sociaux, c’est qu’elle était forcément du côté des agresseurs. Et tout cela remontant plus encore à 2016, quand elle avait signé une pétition après le licenciement d’un enseignant accusé d’agression sexuelle par une étudiante de Colombie-Britannique. Pétition qui appelait à une enquête indépendante, faut-il le souligner ?

Sa position était pourtant lisible : ni soutien ni condamnation du professeur, mais une demande de justice et donc d’enquête, pour déterminer la responsabilité, voire la culpabilité. En somme, ne pas croire sur parole, mais en appeler à des preuves. Lesquelles ne sont jamais, dans ces contextes, si évidentes à présenter. De là l'ère du soupçon qui s'abat, ajoutant l'humiliation à l'humiliation.

Dans tous les cas, Atwood n’abondait pas dans le sens de la vindicte populaire pas plus qu’elle ne se défiait des paroles de l’étudiante. Des faits, avant tout.

Homme, femme, mode d'emploi

Une nouvelle fois, réagissant à un article de presse, Atwood apporte son soutien à une journaliste du Toronto Star : signant un éditorial, Rosie DiManno a condamné l’utilisation d’un langage non genré. Un papier que de nombreux lecteurs ont estimé transphobe notamment du fait de ce passage : « Rowling a été qualifiée de TERF — les activistes aiment leurs néologismes — ce qui désigne une féministe radicale excluant les trans. Comme si elle était hostile au mouvement trans, ce qu’elle n’est assurément pas. »

ROWLING: reflet d'un monde patriarcal

L’accusation a été portée à de nombreuses reprises lorsqu’en 2020, elle réagissait à une périphrase « les personnes qui ont leurs règles », avec une certaine ironie. Sa remarque semblait alors oublier qu’il peut exister des femmes qui n’ont pas leurs règles, notamment après la ménopause, ou encore oublier les personnes trans, devenues femmes, qui n’en auront jamais.

Or, une grande partie de l’article mis en avant par Atwood revient sur ces polémiques, pointant que le terme de « femme » finit par disparaître — l’un des arguments les plus récurrents dans la rhétorique TERF, justement. Et le recours à un langage non sexiste — utiliser le mot personne plutôt que femme ou homme —, que critique la journaliste, présente l’avantage d’une plus grande inclusion.

« Femme risque de devenir un gros mot… rayé du lexique de l’administration, éradiqué du vocabulaire médical et supprimé des conversations », écrit la journaliste. Accablée de messages qui s’empressaient de l’accuser à son tour de transphobie, Atwood s’est contentée de répondre « Lisez son article. Elle n’est pas Terf. »

C’est pourtant cette même Margaret Atwood qui, en octobre 2020, signait avec Stephen King ou encore Neil Gaiman une lettre ouverte apportant leur plein soutien aux personnes trans. Tous les écrivains, journalistes, éditeurs, agents et autres professionnels de l’édition appuyaient « solidairement les personnes trans et non binaires et leurs droits ».

Et d’ajouter : « Nous le disons : les personnes non binaires sont non binaires, les femmes trans sont des femmes, les hommes trans sont des hommes, les droits des trans sont des droits humains. »

Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0