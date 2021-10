Le Salon du livre de Turin 2021, le grand Salto

Le Salon du livre de Turin se tient du 14 au 18 octobre 2021, au Lingotto. Il sera précédé par une initiative inédite : au printemps, en ligne et en présentiel, les festivals Portici di Carta (Turin), Libri Come (Rome) et Lungomare di libri (Bari) seront réunis pour une grande fête !

Une fois annulée l'édition en présentiel en mai 2021 en raison de la pandémie, le Salon du Livre de Turin devrait se tenir à l'automne. L'édition 2021, Vita Supernova « en accord avec le déroulement de l'urgence sanitaire », indiquaient les organisateurs.

Cette édition se propose de nous inviter à réfléchir ensemble sur l'avenir qui nous attend. ActuaLitté ne pouvait pas passer à côté de cet événement littéraire majeur en Italie.

Le Salon accueillera les grands noms de la littérature et de la culture contemporaines pour discuter de la nouvelle vie qui nous attend, après un an et demi sans précédent dû à la pandémie. Le titre de la manifestation, en l’honneur du dix-huitième anniversaire de Dante, est Vita Supernova.

Parmi les thèmes clés de l’exposition figurent en effet quelques-uns comptant parmi les enjeux les plus importants de notre société : la protection de l’environnement, la biodiversité, la résilience des démocraties libérales dans un monde de plus en plus complexe, la reconstruction économique et la justice sociale...

Mais également la relation entre l’individu et la communauté, entre la maladie et les soins, entre la vie et la mort (et les éventuelles renaissances soudaines), la relation avec la science et la technologie, les questions de genre, les droits des minorités, la liberté d’expression et la manière dont l’Italie et l’Europe redéfinissent leur rôle et leur identité dans un monde en rapide mutation. En avant pour une édition hors norme. (photo ActuaLitté, CC BY SA 2.0)