Quand art et design rencontrent l’édition

L'entreprise ne se résume pas aujourd'hui à une maison d’édition, puisqu'elle dispose d'autres casquettes comme celles « d'éditeur, de galerie d’art et d’espace d’expérimentation et de recherche : un atelier d’édition ouvert aux artistes, illustrateurs et designers italiens et étrangers, où ils réalisent des livres et des projets d’art et de design ».

Ce qui marque l’histoire de la maison d’édition – et donc son identité –, c’est sa collaboration avec l’artiste éclectique Bruno Munari, décédé à Milan en 1998. Ce dernier aura amplement marqué l’histoire de l’art, du design et du graphisme au XXe siècle.

Au début, la galerie d’art

Le projet est né à Mantoue à l’initiative de Marzia Corraini, qui est également l’un des huit fondateurs de l’important festival de littérature de Mantoue, créé en 1997.

Comme nous l’explique Cristiano Bellucci, le directeur commercial, « la maison d’édition a commencé comme une galerie d’art contemporain (fondée en 1973) et, au fil des ans, elle a développé une série de petits catalogues pour accompagner les expositions qui étaient organisées ».

Le livre comme objet d’art

C’est ainsi qu’est née la ligne éditoriale de la maison d’édition, qui est spécialisée dans l’illustration pour enfants, le design, le graphisme, l’art et l’architecture et, depuis quelque temps, la photographie. Il s’agit donc d’une approche transversale et interdisciplinaire, où la contamination entre différents langages artistiques est recherchée et largement expérimentée.

La philosophie de base de Corraini, explique Cristiano Bellucci, est donc liée au concept de « qualité » : en effet, « le livre est traité comme un objet unique et non comme un produit fabriqué en série ». Les artistes partent d’une idée-projet et tentent de travailler sur l’objet livre (dimensions, choix du papier et des matériaux, reliure, couverture, type d’impression, graphisme, sélection des textes et des images) pour trouver une concrétisation satisfaisante de l’idée initiale.

Comme l’explique clairement le site de la maison, « dans la réalisation de chacun de nos projets d’édition, le contenu et le contenant sont pensés comme des aspects complémentaires d’un même projet ».

Dans le sillage de Bruno Munari

La maison d’édition a toujours travaillé avec les marchés étrangers — « Au début, le marché étranger était plus développé que le marché italien », se souvient Cristiano (en photo ci-dessous) — grâce aussi à la nature de ses livres, avec peu de texte et beaucoup d’images et donc idéaux pour des coéditions et coproductions internationales.

La maison produit également plusieurs livres bilingues pour enfants, notamment en anglais. En outre, les contacts avec les marchés japonais, coréens et américains sont très forts.

L’auteur phare de Corraini est sans doute Bruno Munari, qui a travaillé dans les années 1960 et 1970 avec la maison d’édition Einaudi, où il a contribué de manière essentielle au développement du graphisme de certaines collections. La collaboration avec Corraini et l’accent mis sur le livre en tant qu’objet d’art remontent aux années 1980.

Aujourd’hui, la présence des œuvres de l’artiste « garantit une base de tranquillité économique ». En effet, l’intérêt pour son travail ne faiblit pas, ce qui a permis de « rechercher des auteurs, y compris des jeunes, qui se sont fait un nom sur le marché italien et au-delà », souligne Cristiano.

Une maison de référence

La maison d’édition a donc également pu se concentrer sur les jeunes auteurs et designers italiens et étrangers. D’autres noms importants du catalogue Corraini sont ceux de Suzy Lee, connue pour le silent book L’Onda, et Keri Smith, dont les œuvres sont des best-sellers internationaux.

Aujourd’hui, il existe une succursale à Milan, une librairie à Bologne (Corraini Mambo Art Bookshop) et une à Turin (Corraini Lingotto). Par ailleurs, à Mantoue, il y a toujours la galerie d’art Corraini ainsi qu’une librairie. L’éditeur a aussi gagné en 2014 le BOP — Bologna Prize Best Children’s Publisher of the Year, dans le cadre de la Foire du Livre de Bologne.

Il s’agit d’un des éditeurs italiens d’art, de design et de livres jeunesse le plus innovants et dynamiques. À suivre, sans doute.

Crédit photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0