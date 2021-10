Coppola Editore : des livres comme des allumettes

Marotta & Cafiero est un éditeur napolitain indépendant. Basé à Scampia, dans la banlieue de Naples, il a réussi à publier de grands noms tels que Stephen King et Daniel Pennac. Et, confirme l’éditeur Rosario Esposito La Rossa, d’autres grands auteurs, publiés dans la non-fiction, tels que Don De Lillo et Harper Lee, sont attendus prochainement.

Mais entre-temps, l’équipe éditoriale de Marotta & Cafiero travaille aussi sur d’autres fronts : en particulier celui de Coppola Editore.

Il s’agit d’une structure éditoriale très différente de celle de Marotta & Cafiero, dans la mesure où elle s’occupe de produits éditoriaux très particuliers : comme des éditions de classiques dans un très petit format, tel que celui d’une boîte d’allumettes, ou d’autres éditions aux formats inhabituels et expérimentaux.

“Donner libre cours à la créativité”

L’éditeur Marco Baruzzo a expliqué l’origine de cette maison d’édition : il s’agit d’une « marque historique du sud de l’Italie, une maison d’édition fondée à Trapani en 1984 par Salvatore Coppola, qui a toujours fait un grand travail dans le domaine de l’histoire et de la légalité ».

Après le décès de Salvatore Coppola en 2013, Marotta & Cafiero a hérité de la marque en 2016 et a commencé à publier une série d’ouvrages très raffinés et inhabituels, tels que des carnets, des cahiers et des ouvrages de reliure.

L'équipe de Marotta & Cafiero

L’objectif est donc de « donner libre cours aux idées et à la créativité », rappelle Marco, en se situant de manière complémentaire au rôle de Marotta & Cafiero, qui reste plutôt un éditeur engagé avec une forte production de non-fiction.

I fiammiferi : une collection pour Lilliputiens

« I fiammiferi [allumettes, NDR] est l’une des premières collections et en même temps l’une des collections phares de Coppola Editore », dit Marco. Ce sont des livres qui pourraient être paginés dans une boîte d’allumettes et qui font six pouces de haut, comme des Lilliputiens. Il s’agit principalement de classiques de la littérature (on trouve des textes d’Orwell ou de Fitzgerald, par exemple) publiés dans de nouvelles traductions et avec des couvertures originales.

Outre « I fiammiferi », il existe d’autres collections telles que les « bouquets », les « taccuini » (carnets), les « quartetti », qui sont des livres dont la couverture est donnée par la juxtaposition des quatre livres ; et également des livres pouvant être envoyés sous forme de cartes postales, qui comportent un espace pour l’affranchissement et traitent de sujets tels que l’histoire de l’Italie.

Crédit photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0