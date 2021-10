HarperCollins s'engage à une neutralité carbone d'ici la fin de l'année

Si tous les livres dits monochromes de l’éditeur britannique sont déjà imprimés en utilisant uniquement des énergies renouvelables, l’éditeur cherche à présent à produire ses livres aussi localement que possible. Concrètement, cela passera par l’impression de ces livres davantage en Europe et au Royaume-Uni et moins en Chine – stratégie qui a déjà commencé à être mise en place. Un choix qui entraîne mécaniquement une réduction des émissions de carbone provenant des transports.

Le centre de distribution de Glasgow de la maison s’efforce également d’éliminer le plastique de la chaîne d’approvisionnement, et est devenu un « site d’enfouissement zéro ». Ce statut a permis au centre d’obtenir la certification ISO 14001 : 2015, norme internationale de gestion environnementale.

Des imprimeurs responsables

HarperCollins vise à travailler avec des partenaires imprimeurs et fournisseurs qui agiront de manière responsable et durable. Ainsi, l’éditeur exige à présent que tous les fournisseurs signent son document de normes de production, qui décrit les exigences et les attentes en matière de pratiques commerciales responsables et durables.

ÉDITION: Planète, société et vivre ensemble

Il a également récemment interrogé ses imprimeurs dans le monde entier sur des domaines tels que les politiques et les accréditations environnementales, l’utilisation d’énergies renouvelables, l’utilisation de plastique ou l’engagement avec le Book Chain Project : projet collaboratif qui implique éditeurs, fournisseurs d’imprimés et fabricants de papier pour une optimisation des chaînes d’approvisionnement du livre.

Une politique globale

Des mesures concrètes qui s’inscrivent dans un mouvement global de l’édition britannique. En avril de cette année, Penguin Random House UK avait déjà annoncé qu’elle avait atteint la neutralité carbone dans ses opérations directes, en partie en rendant ses bureaux et entrepôts plus économes en énergie, mais également en passant à 100 % d’énergie renouvelable.

Bonnier Books UK, de son côté, est allé « au-delà de la neutralité climatique » au début de cette année : l’organisation absorbe en effet, d’après elle, 20 % plus de gaz à effet de serre de l’atmosphère qu’elle n’en crée par ses opérations. Pan Mac affirme qu’elle est déjà une entreprise neutre en carbone grâce à la compensation, et développe actuellement ses objectifs de durabilité pour les 10 prochaines années. Ou encore Hachette UK qui s’est engagée à développer et réviser en permanence son modèle « d’édition durable ».

Via : The Bookseller

Crédits : Annie BRIOT (CC0 1.0)