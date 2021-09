Les frais de port uniques pour le livre seront “probablement” contournés 

40 ans plus tôt la loi Lang-Lindon établissait un prix de vente unique, fixé par l'éditeur, pour le livre. Aujourd'hui, les membres de la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale se sont tous réjouis d'une nouvelle initiative législative qui revendique la protection de la diversité des points de vente.

La principale mesure de la proposition de loi de la députée Laure Darcos (Les Républicains) — sans doute la plus médiatique — entend en effet déterminer un tarif minimum facturé aux consommateurs pour la livraison de livres à domicile. L'idée étant d'éviter les avantages d'une facturation de ces frais de port à 1 centime d'euro, pratiquée par la Fnac ou Amazon, pour ces acteurs dominants de la vente en ligne, mais aussi d'inciter le consommateur à privilégier l'achat dans les librairies « physiques », ou le « cliquez-emportez » popularisé par la crise sanitaire.

Géraldine Bannier (MoDem), rapporteure de la loi, évoque ainsi « un véritable moment à saisir, aujourd'hui », pour influencer les pratiques de consommation et d'achat en matière de livre.

Les écueils sont toutefois nombreux, et identifiés par la rapporteure elle-même : « Il est [...] possible que cette mesure conduise à des ventes moindres ou à des reports vers d’autres marchés : peu probable sans doute vers le livre numérique, mais plus probable vers le livre d’occasion ou d’autres biens culturels, d’autres loisirs, qui ne financeront pas, hélas, les auteurs ni les éditeurs à un niveau équivalent », explique-t-elle devant ses collègues.

Les habitants des territoires ruraux pourraient par ailleurs voir leur accès aux livres rendu plus complexe, et plus coûteux, tout comme les jeunes et les étudiants. Pour éviter un impact trop délétère, Géraldine Bannier propose « la mise en place d’un dépôt gratuit de livres dans une maison France Service, par exemple », afin de réduire les coûts d'expédition.

Les pouvoirs publics devront en tout cas déterminer un juste tarif minimum facturé aux acheteurs, une véritable gageure. Trop faible, il n'aura qu'un impact limité sur le marché, trop élevé, il mènerait sans doute « à une perte sèche pour le secteur ». D'après les auditions de la rapporteure, les libraires avanceraient une somme de 5 à 6 €, quand les gros détaillants plaideraient pour 2 à 3 € de plus sur le montant final.

Évaluation régulière

Devant les députés, Géraldine Bannier a elle-même reconnu que la « disposition sera probablement contournée d’une manière ou d’une autre » par les gros opérateurs, notamment par le recours au « panier mixte », qui pourrait permettre aux acheteurs de bénéficier des frais de port gratuits en achetant un livre accompagné d'un article d'une autre catégorie.

Le principe d'une évaluation régulière des effets de la loi, tous les deux ans, a été adopté par les membres de la Commission, permettant d'ajuster cette disposition, voire de la supprimer. Parallèlement, la rapporteure a appelé de ses vœux une meilleure communication sur le prix unique du livre et la possibilité de commander des ouvrages chez son libraire, incitant les libraires à poursuivre leurs efforts en matière de concurrence.

À coupler avec celle sur la lecture grande cause nationale, dont on ne voit pour l'heure toujours aucune manifestation ?

Les autres dispositions de la proposition de loi, qui portent notamment sur la relation contractuelle entre auteurs et éditeurs, la possibilité pour les collectivités de subventionner les librairies ou encore les missions du Médiateur du Livre, n'ont pas suscité énormément de débats en Commission.

Signalons toutefois les tentatives de Michel Larive, député de l'Ariège (France insoumise), pour l'instauration d'un tarif « Livre » pour les librairies indépendantes — avec le soutien financier du gouvernement —, ou encore l'obligation d'un achat de livres auprès des librairies indépendantes locales pour les collectivités, rejetées par les membres de la Commission.

La proposition de loi, elle, aura réuni les suffrages, adoptée à l'unanimité en Commission : elle doit désormais passer en 1ere lecture à l'Assemblée nationale, dans le cadre d'une procédure accélérée voulue par le gouvernement. Le Sénat avait adopté la proposition de loi en juin dernier.