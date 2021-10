140 € pour promouvoir un livre : les libraires de Naples s'insurgent

À Naples la protestation du réseau des libraires indépendants L.I.RE s’est fait sentir suite à un constat : l’utilisation de l’espace public pour la présentation de livres coûte soudain dix fois plus cher qu’ailleurs. En effet le 22 septembre sur la Piazza del Gesù, à Naples, ce réseau de librairies du centre historique, qui comprend Dante&Descartes, Librido, Perditempo et Tamu, avait organisé la présentation du dernier roman d’Alessio Forgione, Il nostro meglio, publié par La nave di Teseo (l’auteur est d’ailleurs publié en France par Denoël et traduit par Lise Caillat).

Quand l’administration empêche la culture

Une note de l’association des libraires rapportée par Il Corriere della Sera indique l’esprit de leurs initiatives : « Être sur les places signifie pour nous trouver des moyens d’ouvrir la culture à la rue. » Et explique ensuite comment se sont passées les choses : « La demande d’occupation de terrain pour la présentation du livre d’Alessio Forgione a été envoyée, comme d’habitude, à la police administrative et au secrétariat du maire deux semaines avant l’événement. Le coût de la procédure était habituellement de 32 euros : un virement de 16 euros et un timbre fiscal de 16 autres euros. »

Et de poursuivre : « Cette fois, le chiffre indiqué sur le document de clôture de la demande était de 124 euros, plus le timbre fiscal : 140 euros pour deux heures de présentation (évidemment gratuite) du livre sur la place. Nous avons maintenant appris que le conseil municipal de Naples a approuvé une redevance unique fixant le coût de la concession foncière à 12,38 euros par mètre carré, au lieu du taux national précédent de 2 euros. » Ce qui veut dire que présenter un livre à Naples coûte six fois plus cher que dans le reste de la péninsule.

L’absence de politique culturelle

Cette situation, cependant, ne concerne pas les biens de consommation rapide : comme l’explique encore la note des libraires, « l’espace public continue de se remplir de tables concédées gratuitement jusqu’au 31 octobre, dans une ville où le droit d’être sur la place n’appartient qu’à ceux qui consomment, dans une ville qui, alors qu’elle pleure la perte de libraires comme Tullio Pironti, ne prête aucune attention aux petites librairies, qui se retrouvent aux prises avec le vide de la planification des politiques culturelles ».

Une situation qui nécessite un débat citoyen et un moment de réflexion : « Pour ces raisons, nous avons décidé de reporter l’événement et de convoquer un présidium citoyen pour discuter de la question de l’espace dans un centre historique de plus en plus soumis aux intérêts de ceux qui consomment la ville et ne l’habitent pas », conclut la note. L’objectif serait de redéfinir un espace public de plus en plus « marchand » en laissant une place à la discussion, à la présentation des livres et au partage de la culture.

Mais la question de l’espace public à Naples est particulièrement délicate et implique des réflexions autour du plan urbanistique de la ville, en particulier en ce qui concerne le centre historique : « Comment reprendre possession de cet espace par la culture alors que la question de comment rendre vivable le centre historique pour ses habitants est totalement absente des plans d’avenir de la ville ? »

Naples, “une spritzeria et une pizzeria en plein air”

Une discussion qui s’est tenue le mercredi 22 septembre à 18 heures sur la Piazza del Gesù. Mais pas seulement, car Alessio Forgione a publié sur Il Corriere della sera un article très polémique sur la gestion de l’espace public à Naples et en particulier sur ces derniers événements liés à la présentation de son livre.

En écho peut-être avec le film La grande bellezza (2013, dirigé par Paolo Sorrentino), l’auteur nous parle de « grande stoltezza » (grande stupidité) en décrivant une ville où il n’y a pas de place pour la culture, mais juste pour la consommation : « Je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas dans quel genre de Naples vous vivez, mais Naples est devenue une spritzeria et une pizzeria en plein air. Il n’y a rien d’autre à faire que de boire et de manger, comme des animaux fatigués et mourants, à Naples, et si vous essayez, même de loin, d’être un citoyen, de faire de cette ville non pas une étape de trois jours, mais le lieu d’où tout part et où tout reste, eh bien, aujourd’hui, c’est impossible et les choses vous reviennent en pleine figure. »

En effet, paradoxalement, à Naples il n’y a plus de place même pour les Napolitains : « Parce que pour trouver une maison à Naples (...) il faut au moins un miracle de San Gennaro. Là où il y avait une ville, il y a aujourd’hui un immense bed&breakfast, et là où le Covid-19 a frappé, ceux qui ont transformé une maison en bed&breakfast et n’ont pas encore rouvert louent ces chambres à titre temporaire, et vous voyez donc des dizaines et des dizaines d’annonces de propriétés indiquant qu’elles ne louent pas aux résidents. En d’autres termes : à Naples, on ne loue pas aux Napolitains. »

Décadence de la ville, triomphe de la stoltezza

La situation dans la ville de Naples est encore plus difficile pour ceux qui ont envie de parler et faire parler de culture : « Ainsi, à un citoyen qui paye déjà pour des transports publics inexistants, c’est-à-dire pour le métro le plus beau et le moins fonctionnel du monde, dans ce cri incessant de progressisme bon marché (...) avec une collecte épisodique et fortuite d’ordures, présenter un livre à Naples, un livre d’un écrivain napolitain qui contient ou tente de contenir Naples, dans un monde où l’argent de chacun s’est plus ou moins épuisé ou est en train de s’épuiser, coûte 140 euros, soit l’équivalent de 37 pizzas margherita ou 28 spritz. Ergo, j’aurais mangé ou bu avec pendant un mois. »

Une ville donc qui s’est pliée à la logique marchande du commerce et de la consommation et dans laquelle on ne voit pas l’ombre d’une planification culturelle : « C’est juste que pour la stoltezza qui a frappé la ville de Naples, le point est le suivant : on vend des pizzas, pas des livres. Les livres sont tous un peu dangereux et les pizzas ne le sont pas. Et, pour être honnête, c’est effrayant de penser de vivre dans un tel endroit », conclut Alessio Forgione.

Crédits photo : Tom Podmore/ Unsplash