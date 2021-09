États-Unis : 5 éditeurs scolaires à l'assaut de 60 sites pirates

La 26e Conférence des Nations Unies portant sur le changement climatique arrive à grands pas. Depuis Rio, en 1992, on mesure mal les véritables évolutions apportées par ces rencontres — mais probablement la situation serait-elle plus critique sans. En attendant, la question des changements ne fait plus l’ombre d’un doute. Et comme le constatent nombre d’organisations professionnelles internationales du livre, « les progrès sont restés lents ».