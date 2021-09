Portrait de ces Américains qui ne lisent pas

L’organisme Pew Research a réalisé un sondage auprès d’une population d’Américains adultes entre le 25 janvier et le 8 février. Leurs conclusions n’étonneront pas : 39 % des personnes diplômées de l’université, ou du supérieur contre 11 % de ceux qui n’ont pas de diplôme, sont plus enclins à avoir pris le temps de lire. De même, le niveau d’éducation joue, d’autant plus quand on dispose d’un smartphone : l’outil sert à lire, sinon à écouter des livres audio. De la sorte, quiconque n’en posséderait pas entre dans la catégorie des populations moins en contact avec les livres.

Économiquement, la lecture joue : chez les foyers dont les revenus sont inférieurs à 30.000 $ annuels, 31 % sont susceptibles de ne pas s’orienter vers un ouvrage — contre 15 % de réfractaires chez ceux qui disposent de plus de 75.000 $.

Les adultes hispaniques seraient 38 % à ne pas lire, contre 25 % des Afro-américains et 20 % des blancs. Pew Research souligne que la population d’origine asiatique ne représentait pas un échantillon assez significatif pour intervenir.

Enfin, plus intéressant, les adultes de plus de 50 ans lisent moins que leurs jeunes concitoyens. Si, statistiquement, le sexe n’intervient que peu, le bilan final reste troublant : avec 23 % des Américains qui n’ont pas lu au cours des douze derniers mois avant l’étude, on revient à des chiffres de 2014.

crédit photo : Ben White/ Unsplash