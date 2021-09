Feltrinelli : promouvoir la petite édition en librairie

Comme indiqué sur le site de l’éditeur, du 13 septembre au 17 octobre 2021, dans toutes les librairies laFeltrinelli d’Italie, « la pluralité des voix et des histoires dans l’édition sera célébrée par la deuxième édition de Spazio alle alternative, avec plus de 100 propositions de lecture comprenant de la fiction, de la non-fiction et de la littérature jeunesse, choisies dans le catalogue de 20 éditeurs qui composent le secteur de la petite et moyenne édition ».

La devise du projet — « l’arbre des alternatives porte toujours de bons fruits » — résume l’objectif de cette initiative : offrir l’espace des librairies laFeltrinelli pour donner de la visibilité à vingt petits et moyens éditeurs indépendants, et guider les lecteurs vers des choix de lecture moins évidents. Un message exprimé sur les canaux sociaux de laFeltrinelli à travers le hashtag #ReadDifferent. Une façon donc de créer une alliance entre deux sujets parfois en opposition, c’est-à-dire les chaînes de librairies et les maisons d’édition de moyenne et petite taille.

20 éditeurs mis à l’honneur

Pendant tout le mois de l’exposition, Feltrinelli mettra en avant dans ses 116 librairies les plus de 100 titres proposés par les 20 maisons d’édition protagonistes de cette édition : Clichy, Conconino Press, Blu Atlantide, Keller, Voland, La Nuova Frontiera, Perrone, Elliot pour la fiction ; Saggiatore, Becco Giallo, Cortina, Quodlibet, Aboca Edizioni, Odoya pour la non-fiction ; EDT, Corraini, Sassi, Sinnos, Orecchio Acerbo, Camelozampa pour la littérature de jeunesse.

Parmi les outils dont ils disposent, les critiques vidéo qui enrichiront le catalogue du projet Parola di Librai (Parole de libraires) : la collection de suggestions de lecture en format vidéo réalisée par les 1200 libraires laFeltrinelli et disponible sur les sites laFeltrinelli.it et IBS.it, via l’App et dans toutes les librairies italiennes grâce au QRCode.

Des rencontres avec des auteurs, des éditeurs et des traducteurs sont également prévues dans les librairies Feltrinelli de Milan, Florence, Vérone, Bologne et Rome.