Déplacer 230 000 livres en une fois : Trois de Valérie Perrin, défi logistique

Gianluca Catalano, directeur commercial d’E/O, a coordonné la production et la distribution de Tre. Normalement, les éditeurs ne doivent pas s’organiser pour transporter une telle quantité de livres en une seule fois depuis le lieu où ils sont imprimés jusqu’à l’entrepôt du distributeur et, de là, jusqu’aux librairies de toute l’Italie. Le directeur commercial a donc été confronté à un défi extraordinaire, pendant lequel il a fait preuve d’une grande imagination.

Le précédent roman de cette autrice, Changer l’eau des fleurs, a été le cas littéraire de l’année dernière en Italie, avec un demi-million d’exemplaires vendus en deux ans. L’amica geniale d’Elena Ferrante, également publié par E/O, a atteint un million d’exemplaires vendus en dix ans : cela nous donne la mesure du succès extraordinaire du livre de Valérie Perrin. Et il n’est donc pas surprenant que les libraires aient commandé autant d’exemplaires du roman suivant, Tre.

La première étape : l’impression

Une fois la traduction achevée par Alberto Bracci Testasecca, la première étape de cette difficile opération logistique a été, comme l’a expliqué Catalano au Post, d’organiser l’impression du livre. Le roman a été imprimé dans trois imprimeries différentes (deux à Rome et une dans le nord-est de l’Italie), non pas parce qu’un seul établissement ne pouvait imprimer 230 000 livres en une seule fois, mais pour accélérer le processus et, aussi, par prudence. En effet, en cas d’imprévus dans l’une des imprimeries, il y aurait toujours eu des copies imprimées par les autres établissements.

ITALIE: Valérie Perrin, best-seller 2020

Il fallait après organiser le transport. Normalement, un camion peut contenir entre 30 et 36 palettes chargées de livres, comme souligne toujours le Post, et une palette peut contenir environ 500 livres de la taille de Tre, qui compte 624 pages.

Cela signifie que pour transporter 230 000 exemplaires en même temps, il aurait fallu environ 15 camions. « Mais cela aurait été impossible », a déclaré Catalano au Post : « Le temps nécessaire pour décharger un camion dans un entrepôt est toujours le même, et en décharger 15 aurait pris beaucoup de temps. »

Puis, la préparation des cartons...

Une autre étape particulièrement complexe consistait donc à diviser les livres dans des cartons, pour pouvoir les transporter et consigner aux libraires. Cela se fait généralement dans l’entrepôt du distributeur, qui reçoit les livres une fois qu’ils ont été imprimés. Cependant, il aurait été difficile de répartir 230 000 livres et de les envoyer aux différentes librairies.

Le directeur commercial a donc choisi de créer un système particulier de répartition des livres en cartons (20 livres par carton, puisque les librairies avaient commandé au moins 20 exemplaires). Il n’aurait donc pas été nécessaire de redistribuer les livres dans les cartons à l’entrepôt du distributeur, les cartons étant déjà prêts avec les bonnes quantités d’ouvrages.

La solution : 11 camions pour 230.000 livres

Catalano a donc dû concevoir une nouvelle façon de placer les cartons de livres sur les palettes, en étudiant la disposition dans les moindres détails. Il a imaginé différents cartons, des tailles personnalisées et non standard. Finalement, début mai, il a trouvé une solution pour charger 600 livres emballés par palette, et ainsi pouvoir mettre 230 000 exemplaires de Tre dans seulement 11 camions.

Enfin, en plus de cette grande opération logistique, il a fallu louer un entrepôt supplémentaire, que le distributeur E/O a réservé uniquement pour le roman de Perrin. Selon les données de notre partenaire Edistat, Trois s’est écoulé à près de 120.000 exemplaires en grand format, paru en mars 2021 en France.