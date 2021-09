L'idée : vendre le livre de Zemmour, reverser l'argent en aide aux réfugiés

« De mon côté, j’ai travaillé tout l’été sur le livre, faisant le boulot de l’auteur, mais également de l’éditeur », nous indiquait Éric Zemmour dans un entretien. De fait, le polémiste choisissait la voie de l’autopublication, tout en faisant appel à la structure Interforum pour diffuser et distributeur l’ouvrage. De ce point de vue, les âmes chagrines n’y virent qu’un pas : Interforum, filiale d’Editis, filiale de Vivendi, propriété de Vincent Bolloré… qui a toujours manifesté une certaine sympathie pour Zemmour. Soit.

Dès sa sortie, l’essai se fit épingler dans les longueurs, moins pour ses idées que pour une faute d’orthographe, constatée dès les premiers mots du texte.

Pour l’imprimeur Brodard & Taupin, qui avait réussi le tour de force de produire les réimpressions livre de Valérie Trierweiler en 2012, vendre ou ne pas vendre Zemmour ne se pose pas. Le premier tirage de 150.000 exemplaires aura fait tourner les rotatives, surtout en période de pénurie papier…

Soutenir les migrants

Or, vendre ou ne pas vendre Zemmour, voici une question qui agite les libraires : vendre reviendrait à cautionner, affirment les uns, ne pas vendre, à s’affirmer, estiment les autres… Et au milieu, les résultats économiques qu’apportent un tel ouvrage. Pas simple ? Aurélie Bouhours dirige Au temps des livres, librairie de Sully-sur-Loire a choisi une voie des plus intéressantes : commercialiser l’ouvrage, mais redistribuer l’argent qu’elle en tirera à une association d’aide à de jeunes réfugiés, La Maison d’Adam, basée à Cerdon (Ain).

Un petit panneau posé sur les ouvrages, détaille la démarche de l’organisme : « Elle prend en charge leurs frais d’hébergement, de nourriture, d’habillement, de scolarité. Deux de ces [12] jeunes ont obtenu un diplôme. Adam poursuit ses études et onze d’entre eux ont trouvé un emploi. »

Contactée par La République du Centre, Aurélie Bouhours indique : « Je ne veux pas m’enrichir grâce à un livre de Monsieur Zemmour. » Et d’ajouter : « Les idées de Monsieur Zemmour ne sont pas celles que nous prônons. Ce n’est pas en prêchant la haine qu’on peut arriver à construire quelque chose dans la société. »

Si la commercialisation s’opère à contrecœur, la libraire estime que tout le monde a le droit de pouvoir l’acheter, et que la liberté d’opinion ne saurait être sanctionnée. « C’est un livre qui est édité à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires et qui a ses propres canaux de publication et de diffusion. Ce n’est pas moi, petite librairie indépendante de Sully, qui vais faire la balance. Chacun lit ce qu’il veut, car nous sommes dans un pays libre », reconnaît-elle.

« Je ne me permettrai pas de juger quelqu’un qui lit du Zemmour. Ce n’est d’ailleurs pas parce qu’on le lit qu’on partage ses idées. »

Un autre moyen, sans le dire, de ne pas ouvrir la porte à Amazon : l'ouvrage avait explosé les records de précommandes sur le site du libraire, assurait l'auteur. Ne pas le vendre en librairie revenait aussi à inciter les clients, voisins ou habitants à se tourner vers la vente en ligne.

DOSSIER - Désavoué par l'éditeur Albin Michel : le cas Éric Zemmour