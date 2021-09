Susanna Clarke remporte le Women's Prize 2021 pour Piranesi

La récompense a été décernée à Susanna Clarke ce 8 septembre par Bernardine Evaristo, autrice de Fille, femme, autre (éditions Globe, traduction de Françoise Adelstain) et elle-même lauréate du Prix Booker 2019.

En plus de la dotation de 30.000 £, Susanna Clarke a obtenu une sculpture en bronze, Bessie, signée par Grizel Niven.

« Nous voulions distinguer un livre à mettre d'urgence entre les mains des lecteurs, qui aurait une influence mémorable. Avec son premier roman en 17 ans, Susanna Clarke nous a offert une vue de l'esprit inattendue, incroyablement originale, qui mêle les genres et détruit toutes les attentes sur ce que doit être un livre », a souligné Bernardine Evaristo.

Le Women's Prize for Fiction récompense le meilleur roman de l'année écrit par une femme et publié au Royaume-Uni entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021. Toute femme écrivant en anglais est éligible pour cette récompense, quelle que soit sa nationalité ou son pays de résidence. Il a d'ailleurs été créé en 1996 pour « célébrer et promouvoir la fiction féminine ».

Cette année le jury, sous la présidence de la romancière Bernardine Evaristo, était composé de l’autrice et journaliste Elizabeth Day, de la présentatrice radio Vick Hope, de la chroniqueuse et écrivaine Nesrine Malik, et de la présentatrice et animatrice Sarah-Jane Mee. La dernière sélection du prix comportait 6 titres.

L'année dernière c'était la romancière Maggie O'Farrell qui remportait le prix pour son roman Hamnet (Tinder Press). L'ouvrage évoquait la vie d'Hamnet, le fils de William Shakespeare.

Photographie : capture d'écran Twitter