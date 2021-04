Ultime sélection pour le Women’s Prize 2021

Le Women's Prize for Fiction récompense le meilleur roman de l'année écrit par une femme et publié au Royaume-Uni entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021. Toute femme écrivant en anglais est éligible pour cette récompense, quelle que soit sa nationalité ou son pays de résidence. Elle a d'ailleurs été créé en 1996 pour « célébrer et promouvoir la fiction féminine ».

La deuxième sélection du jury pour le Women’s Prize for Fiction 2021 :

Brit Bennett, The Vanishing Half, (traduit en français par Karine Lalechère, Edition Autrement, L'Autre Moitié de soi) Susanna Clarke, Piranesi, Bloomsbury Publishing Claire Fuller, Unsettled Ground, Fig Tree Yaa Gyasi, Transcendent Kingdom, (traduit en français par Anne Damour, éditions Calmann Lévy, Sublime royaume) Cherie Jones, How the One-Armed Sister Sweeps Her House, Little, Brown and Company Patricia Lockwood, No One Is Talking About This, Riverhead Books

Cette année le jury, sous la présidence de la romancière Bernardine Evaristo, était composé de l’autrice et journaliste Elizabeth Day, de la présentatrice radio Vick Hope, de la chroniqueuse et écrivaine Nesrine Malik, et de la présentatrice et animatrice Sarah-Jane Mee.

S'adressant à la presse, Bernardine Evaristo a souligné l'importance de ce prix pour la condition des femmes : « Même si nous avons eu 26 ans d'un prix qui a défendu l'écriture féminine, nous avons encore des centaines d'années à rattraper en ce qui concerne la narration d'histoires de femmes. Il est aussi important aujourd'hui qu'il y a un quart de siècle de diffuser ces histoires et de raconter les histoires de femmes de toutes les manières et de toutes les perspectives possibles ».

L'année dernière c'était la romancière Maggie O'Farrell qui remportait le prix pour son roman Hamnet (Tinder Press). L'ouvrage évoquait la vie d'Hamnet, le fils de William Shakespeare.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones