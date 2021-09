Fumetti : l'Italie développe son secteur de la bande dessinée

Les deux entités « ont signé un protocole d’accord qui marque un nouvel engagement en faveur des bandes dessinées et des romans graphiques, un secteur en pleine croissance » en Italie. Par cet accord, l’AIE et Lucca Crea (Lucca Holding spa, elle-même filiale de la municipalité de Lucques) « s’engagent à créer de nouvelles activités professionnelles et des événements destinés aux entreprises et au grand public. La possibilité de participer conjointement à des appels à propositions nationaux et internationaux dédiés au secteur est également envisagée ».

À cela s’ajoute la participation réciproque à la foire Più libri più liberi, organisé par l’AIE tous les ans à Rome en décembre, et à Lucca Comics & Games, la plus importante manifestation sur la bande dessinée en Italie.

Promouvoir la BD en Italie et à l’étranger

Comme indiqué dans le communiqué de presse, « au cours des six premiers mois de 2021, les ventes de bandes dessinées en librairie ont triplé (+214 %) ».

Le président de l’AIE, Ricardo Franco Levi, ne cache pas sa satisfaction et souligne l’engagement et l’attention de l’AIE envers le secteur de la bande dessinée : « Depuis des années, en tant que maison de tous les éditeurs italiens, nous suivons avec une attention croissante un secteur d’une grande vitalité et les principaux opérateurs du secteur sont nos membres. »

Et d'ajouter : « L’accord avec Lucca Crea nous permet de poursuivre notre chemin aux côtés d’un leader du secteur, avec une forte orientation internationale. Ensemble, nous pouvons aider les bandes dessinées et les romans graphiques à se développer en Italie et, dans le même temps, favoriser leur internationalisation. »

La présidente de Lucca Crea, Francesca Fazzi, souligne la valeur de cet accord visant à étudier « l’incidence du jeune public sur le marché du livre, à suivre ses goûts et ses intérêts et à offrir des bases professionnelles pour la construction de nouvelles formes d’interaction entre le public et la production éditoriale ».

Et elle félicite enfin « la volonté commune de valoriser par un soutien concret un secteur en expansion (…) ».