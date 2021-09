Enquête : pass sanitaire en bibliothèques, quelles conséquences ?

« L’application du pass sanitaire cet été et les évolutions à venir nécessitent de nouveaux ajustements dans les bibliothèques. Le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire confirme la disparition du seuil de 50 personnes et impose la présentation du pass sanitaire à l’ensemble des bibliothèques et centres de documentation relevant du type S », indique Interbibly.

De fait, durant l’été, de nouveaux ajustements ont été imposés aux établissements de prêt. Or, les protestations ont été nombreuses et l’organisation souhaite disposer d’informations efficaces, « factuelles et objectives » afin de dépassionner le débat. Et par conséquent de pouvoir communiquer auprès du public plus efficacement.

« Ce n’est pas contre le vaccin : notre déontologie est en jeu. Ce que nous voulons, c’est pas de contrôle du tout [à l’entrée des établissements]. À partir du 30 septembre, le pass sera obligatoire pour les enfants de 12 à 17 ans : celui qui viendra pour travailler sur son exposé, nous allons devoir le renvoyer ? C’est impensable », nous indiquait une professionnelle fin août.

Rappelons que le ministère de la Culture est resté fermement campé sur ses positions : « L’application du passe sanitaire aux bibliothèques est par ailleurs cohérente avec son application dans tous les autres lieux de culture. »

On peut retrouver le questionnaire à cette adresse. Évidemment, ce dernier est réservé aux bibliothécaires.