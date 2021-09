Le Royaume-Uni se prépare à la “Rooney-mania

Le 7 septembre prochain, les librairies britanniques vendront le troisième roman de Sally Rooney, Beautiful World, Where Are You ?, titre particulièrement attendu d'une jeune prodige irlandaise. Conversations with Friends et Normal People, parus respectivement en 2017 et 2018, ont révélé puis confirmé son talent et l'engouement du public, outre-Manche.

Souvent désignée comme « une voix de sa génération » ou « la tête de file des auteurs millenials [nés dans la décennie 1985-1995 environ, NdR] », Rooney a déjà eu droit à une adaptation en série d'une de ses œuvres, Normal People, diffusée par la chaîne BBC Three et la plateforme Hulu.

Côté ventes, Rooney a reçu un accueil exceptionnel au Royaume-Uni, les ventes de ses deux livres générant des ventes à hauteur de 8,37 millions €, en comptant celles réalisées en Irlande, selon des chiffres cités par Irish Mirror en 2020.

En France, les deux livres de Rooney ont été publiés aux éditions de L'Olivier, dans des traductions de Laetitia Devaux et Stéphane Roques, et se sont vendus, tous formats confondus, à plus de 33.000 exemplaires, selon des estimations de notre partenaire Edistat. La maison d'édition se chargera aussi de la traduction de ce troisième roman.

Outre-Manche, l'éditeur Faber met les petits plats dans les grands, ouvrant une boutique éphémère à Shoreditch, dans l'est de Londres, pour y accueillir des cartons du troisième roman de Rooney, mais aussi ses autres titres, ainsi qu'une sélection de livres appréciés par la romancière, indique The Bookseller.

Waterstones, à Piccadilly, recevra l'autrice elle-même le lundi 6 septembre, à 19h45, avec dédicace et lecture à la clé, pour les lecteurs.

Par ailleurs, le mardi 7 septembre au matin, une cinquantaine de librairies britanniques ouvriront leurs portes de manière anticipée, pour les plus impatients. Si bien que The Guardian, évoquant ces événements, compare les files d'attente qui se créeront peut-être le 7 septembre prochain à celles que l'on observait à l'occasion de la parution des livres Harry Potter...

