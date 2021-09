Lire en poche 2021 : les petits formats font les grandes lectures

L’édition 2021, une fois encore à nulle autre pareille, est portée « les espoirs suscités par la vaccination pour l’ensemble de la vie culturelle française », indique Lionel Destremau, commissaire du salon, dans son édito. Réaliser une manifestation qui comptera une centaine d’auteurs, dont une quinzaine d’étrangers, ainsi qu’une trentaine pour la jeunesse, ne S’est pas fait sans peines : l’Américain Craig Johnson ou encore le Britannique R.J. Ellory ont dû décommander, contraintes sanitaires obligent.

Ainsi, ce pré-programme donne un aperçu de la manifestation et des invités confirmés à ce jour, et d’ici une quinzaine de jours un nouveau document suivra, actualisé en temps réel. Et bien entendu, l’évolution des règles sanitaires sera suivie, jusqu’au jour J, impliquant peut-être des adaptations.

Sur le contenu, le parrain de 2021 porte beau : « Quel meilleur ambassadeur pour parrainer cette édition que Jean Teulé, qui fut dessinateur et scénariste de bandes dessinées, chroniqueur à la télévision, cinéaste, et qui a publié une vingtaine de romans, aimant tout particulièrement se glisser dans l’ombre de poètes – Rimbaud, Verlaine, Villon, Baudelaire – que le temps et la postérité ont parfois figés dans la pierre de l’histoire littéraire et dont il vient bousculer les statues », interroge, tout rhéteur, le commissaire.

Autour de lui, des créatrices et créateurs, tous réunis pour « éveiller et faire perdurer l’attrait pour la lecture, l’émerveillement pour l’écriture de toutes ces œuvres à découvrir, et la rencontre avec ces auteurs de tous genres littéraires et pour tous publics ».

À date, voici le pré-programme, mais il importera surtout de consulter le site internet pour tout changement susceptible d'intervenir. Et cette année encore, ActuaLitté sera partenaire de l'édition !