L’écriture des lieux : un week-end pour voguer entre nature et littérature 

Durant tout l’été, le dessin sera à l’honneur au Parc zoologique de Paris, à l’occasion du Rendez-vous Sauvage Portraits d’une nature fascinante, du 6 juillet au 1 er septembre 2021. Au programme, des animations quotidiennes, des ateliers pour les enfants, et des rencontres avec des illustrateurs des éditions Dupuis. La nature se découvrira à travers l’illustration et le dessin, au cœur des 5 biozones du Parc. Avec deux visites guidées thématiques, des nourrissages, ainsi que des ateliers créatifs pour les enfants, l’été sera riche en découvertes et haut en couleurs…