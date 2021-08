Livres dans la boucle : Rendez-vous en septembre pour célébrer la rentrée littéraire ! 

Engagé, humaniste, le philosophe et sociologue français Edgar Morin fête ce 8 juillet son centième anniversaire. À cette occasion, son œuvre et sa pensée seront honorées par l’UNESCO, en partenariat avec la Fondation Edgar Morin et la Commission nationale française pour l’UNESCO. Rendez-vous le 2 juillet 2021, au siège de l’Organisation à Paris et en ligne.