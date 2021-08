Une histoire de la traduction au fil des siècles. Partie 7. XXe siècle

Interpréter le texte plutôt que le traduire

Certains traducteurs produisent délibérément des traductions littérales, surtout pour les œuvres historiques, académiques et scientifiques. Ils choisissent de suivre le texte source au plus près, repoussant parfois les limites de la langue cible pour aboutir à une traduction non idiomatique.

Mais les traducteurs de fiction ont une optique très différente. Aniela Zagórska, traductrice polonaise, traduit entre 1923 et 1939 presque toute l’œuvre de son oncle Joseph Conrad, romancier polono-britannique d’expression anglaise. Selon Conrad, la traduction, au même titre que les autres arts, implique des choix, et ces choix impliquent une interprétation.

Conrad donne donc ce conseil à sa nièce : « Il vaut mieux interpréter que traduire. Il s’agit donc de trouver les équivalents. Et là, ma chère, je vous prie, laissez-vous guider plutôt par votre tempérament que par une conscience sévère. » (cité dans la biographie de Joseph Conrad par Zdzisław Najder).

Dans les années 1960, Jorge Luis Borges, romancier, essayiste et poète argentin, est un traducteur prolifique d’œuvres littéraires de l’anglais, du français et de l’allemand vers l’espagnol.

Il traduit notamment -- en les transformant légèrement -- les œuvres de William Faulkner, André Gide, Hermann Hesse, Franz Kafka, Rudyard Kipling, Edgar Allan Poe, Walt Whitman et Virginia Woolf.

Borges écrit abondamment sur l’art de la traduction et donne de nombreuses conférences sur le sujet, « soutenant qu’une traduction peut améliorer l’original et peut même lui être infidèle, et que des interprétations alternatives et potentiellement contradictoires de la même œuvre sont tout aussi valables » (Wikipédia).

La naissance de la traductologie

Les années 1970 voient la naissance d’une nouvelle discipline sous le nom de traductologie (Translation Studies). Le terme original anglais est dû au poète James S. Holmes, qui utilise ce terme pour la première fois dans son article « The Name and Nature of Translation Studies » (Le nom et la nature de la traductologie) paru en 1972.

James S. Holmes est non seulement un poète, mais aussi un traducteur réputé de poètes contemporains hollandais et belges. Il enseigne l’art de la traduction à l’Institut des interprètes et traducteurs créé en 1964 par l’Université d’Amsterdam.

Indiquer le nom des traducteurs est essentiel

Réunis sous la même ombrelle pendant des siècles, l’interprétariat (pour la langue parlée) et la traduction (pour la langue écrite) deviennent des disciplines différentes, quoique complémentaires. L’Internet (inventé en 1974) et le web (inventé en 1990) apporteront des changements drastiques dans ces professions.

Au passé comme au présent, le rôle du traducteur est essentiel, et il importe de ne pas oublier le nom des traducteurs à côté du nom des auteurs. Cet oubli est de plus en plus commun sur le web alors que la profession est déjà éprouvée par la précarité.

HOMMAGE: aux traducteurs et traductrices de par le monde

Sans ces traducteurs et leur rôle de passerelle entre les langues et les cultures depuis plus de deux millénaires, des pans entiers du savoir ancien auraient disparu et des pans entiers du savoir moderne ne seraient disponibles que pour une minorité - celle qui peut lire l’œuvre dans sa version originale.

[À bientôt pour de courts portraits de traducteurs et traductrices du passé, par ordre chronologique, de l’Antiquité à nos jours.]

