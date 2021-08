Samantha Mathis et Henry Thomas dans un nouveau film Simetierre 

Annoncée comme une préquelle, cette adaptation du roman du roi de l’horreur pourrait finalement ne pas l’être. En effet, le projet était alors décrit comme une « histoire d’origine ». Toutefois, les détails de l’intrigue demeurent toujours secrets.

Le résumé de Simetierre d’après son éditeur :

Louis Creed, un jeune médecin de Chicago, vient s’installer avec sa famille à Ludlow, petite bourgade du Maine. Leur voisin, le vieux Jud Crandall, les emmène visiter le pittoresque « simetierre » où des générations d’enfants ont enterré leurs animaux familiers. Mais, au-delà de ce « simetierre », tout au fond de la forêt, se trouvent les terres sacrées des Indiens, lieu interdit qui séduit pourtant par ses monstrueuses promesses. Un drame atroce va bientôt déchirer l’existence des Creed, et l’on se trouve happé dans un suspense cauchemardesque…

Non titré, le film sera la première réalisation de la célèbre scénariste Lindsey Beer, connue pour avoir écrit Sierra Burgess Is A Loser (2018). Celle-ci réécrira le script, originellement de Jeff Buhler, scénariste du remake de Pet Sematary de 2019. Ce dernier était déjà l’une des deux adaptations de l’oeuvre produite par Paramount — la première datant de 1989, par Mary Lambert. Toutes deux ont rapporté plus de 170 millions $.

Samantha Mathis et Henry Thomas rejoignent le casting du film. Ce dernier était jusqu’alors composé de Jackson White, Forrest Goodluck, Jack Mulhern, Natalie Alyn Lind, Isabella Star LeBlanc et enfin, Pam Grier.

L'actrice, connue pour avoir joué dans la série Billions de Showtime, se retrouvera prochainement à l’écran dans le thriller The Georgetown Project, de Joshua John Miller et M. A. Fortin.

Henry Thomas lui a reçu plusieurs nominations pour son rôle d’Elliott dans l’incontournable E.T., l’extra-terrestre. Plus récemment, il a joué dans des séries originales Netflix : The Haunting of Bly Manor et The Haunting of Hill House, basées sur les romans de Shirley Jackson.

Pour l'instant, aucune date officielle de sortie n'a été annoncée.

