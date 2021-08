Josef Pánek : choc culturel et attitudes xénophobes

Joseph Pánek est considéré comme une des voix les plus singulières de la littérature contemporaine de République tchèque. Partons à la découverte de son livre, L’amour à l’époque du changement climatique global un texte profond et dérangeant qui interroge les racines de la xénophobie du point de vue d’un citoyen du monde. C’est aussi un roman porté par une langue agitée et enivrante.

Nous sommes tous un peu racistes dans ce village global que l’on appelle Terre. L’amour à l’époque du changement climatique global se déroule à Bangalore, en Inde, où arrive le principal protagoniste, Tomas, pour participer à une conférence scientifique internationale. Il y affronte non seulement un choc culturel, les attitudes xénophobes des collègues provenant de différents pays et les sentiments de déracinement, mais également sa propre impuissance et des souvenirs ambigus.

Il cherche les racines des stéréotypes dans son propre raisonnement, mais — grâce à l’utilisation systématique de la deuxième personne du pluriel — il s’adresse finalement au lecteur. Le narrateur confronte la réalité indienne avec les expériences de Tomas de l’Islande, pays contrastant, où l’on retrouve le rôle du « je », la « ich-form » personnelle.

Ces vécus font partie de la love-story de Tomas avec une Indienne émancipée. Le protagoniste se préoccupe des problèmes du monde actuel : incurie académique, passé de la nation, xénophobie, racisme, migration, stéréotypes culturels ou différences entre le monde occidental et oriental. Par ailleurs, le « deprivant » (personne faible émotionnellement) de l’époque actuelle est un être sans domicile et sans ancre.

Le style original, qui donne l’impression de précipitation et d’expression orale, s’écoule naturellement, maintient en haleine et intensifie progressivement l’absurdité du monde chaotique. La facilité de lecture et la crédibilité, qui se nourrissent de son expérience d’émigré, font que le roman donne presque l’impression d’un récit de voyage.

Mettre la littérature tchèque à l’honneur, voilà l’intention posée de ces publications, menées en partenariat avec le Centre tchèque de Paris et Czechlit - Centre littéraire tchèque. (traduction des citations par Marianne Canavaggio, qui est également la traductrice d'Ouředník).

Dossier À la découverte de la littérature tchèque