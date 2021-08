Hunger Games : le film tiré de la préquelle en production dès 2022

Bien avant même la sortie de ce roman, Lionsgate annonçait prévoir une adaptation de la préquelle en film. C’est lors d’une annonce des résultats trimestriels de Lionsgate que le président du groupe Joe Drake a dévoilé de nouvelles informations. Avec une production prévue pour début 2022, la préproduction semble être « en train d'avancer vraiment, vraiment bien », a-t-il déclaré. La sortie du film est espérée pour fin 2023, ou début 2024 — mais rien de très précis pour le moment. Le casting n'a pas encore été annoncé.

Le film verra le retour du réalisateur Francis Lawrence, qui a dirigé les trois derniers volets de la série de films Hunger Games. De la même manière, Nina Jacobson et Brad Simpson seront à nouveau présents en tant que producteurs. Suzanne Collins, en tant que productrice exécutive, sera responsable de l’écriture, tandis que Michael Arndt adaptera le scénario.

Résumé de l’éditeur :

Dévoré d'ambition, poussé par la compétition, il va découvrir que la soif de pouvoir a un prix. C'est le matin de la Moisson qui doit ouvrir la dixième édition annuelle des Hunger Games. Au Capitole, Coriolanus Snow, dix-huit ans, se prépare à devenir pour la première fois mentor aux Jeux. L'avenir de la maison Snow, qui a connu des jours meilleurs, est désormais suspendu aux maigres chances de Coriolanus.

Il devra faire preuve de charme, d'astuce et d'inventivité pour faire gagner sa candidate. Mais le sort s'acharne. Honte suprême, on lui a confié le plus misérable des tributs : une fille du district Douze. Leurs destins sont désormais liés. Chaque décision peut les conduire à la réussite ou à l'échec, au triomphe ou à la ruine. Dans l'arène, ce sera un combat à mort.

« Nous voyons l'évolution de Snow et c'est intéressant. Mais pour moi, la partie la plus intéressante a été de voir l'évolution de Panem et les Hunger Games dans leur 10e année, pour constater à quel point ils étaient alors rudimentaires », a déclaré l'éditeur David Levithan à propos du livre.

« Mais aussi de découvrir comment tous les thèmes et toutes les idées que nous verrons plus tard dans la trilogie ont leurs origines ici. Quand vous les voyez dans la trilogie, c'est une fatalité : les Hunger Games sont ce qu’ils sont, c'est mauvais, c'est punitif. Mais voir comment ils auraient pu être évités, et comment des forces les ont provoqués, c'était fascinant pour moi parce qu'il y a des leçons à apprendre sur la nature humaine, sur les sociétés et les gouvernements, que nous ferions vraiment bien d'écouter. »

Le film devrait donc, comme le roman, suivre Coriolanus Snow, âgé de 18 ans, bien avant de devenir le président de Panem.

« Tout le monde a d'abord pensé que ce serait une histoire d'ange déchu, comme si Snow allait être un héros, puis quelque chose se passe et il devient mauvais », a ajouté Levithan. « Ce que Suzanne montre, c'est que c'est tellement plus compliqué que cela. Sa personnalité était ce qu'elle était, mais ce sont des forces extérieures qui amplifient des éléments de votre personnalité ou vous aident à prendre une direction différente. On assiste à un bras de fer dans ce livre. »

Hunger Games, qui avait rapporté près de 3 milliards $ au box-office mondial en quatre films, est une vraie mine d’or. « Il y a un public qui veut revenir », a affirmé Joe Drake. « Je pense que le marché va revenir. […] Il va y avoir un terrain solide et robuste pour monétiser nos films. »

via Deadline et Comic Book