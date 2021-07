Cusk, Ishiguro, Powers, Lockwood... Le Prix Booker 2021 livre sa première sélection

L'historienne Maya Jasanoff, présidente du jury, l'autrice et éditrice Horatia Harrod, l'actrice Natascha McElhone, l'auteur et professeur Chigozie Obioma et l'auteur Rowan Williams, membres du jury, ont livré leur première sélection pour cette édition 2021 du Prix Booker.

La première sélection du Prix Booker 2021 :

A Passage North, Anuk Arudpragasam (Granta Books, Granta Publications)

Second Place, Rachel Cusk (Faber)

The Promise, Damon Galgut (Chatto & Windus, Vintage, PRH)

The Sweetness of Water, Nathan Harris (Tinder Press, Headline, Hachette Book Group)

Klara and the Sun, Kazuo Ishiguro (Faber), disponible en français sous le titre Klara et le soleil, éditions Gallimard, dans une traduction d'Anne Rabinovitch, le 19 août 2021

An Island, Karen Jennings (Holland House Books)

A Town Called Solace, Mary Lawson (Chatto & Windus, Vintage, PRH)

No One is Talking About This, Patricia Lockwood (Bloomsbury Circus, Bloomsbury Publishing)

The Fortune Men, Nadifa Mohamed (Viking, Penguin General, PRH)

Bewilderment, Richard Powers (Hutchinson Heinemann, PRH)

China Room, Sunjeev Sahota (Harvill Secker, Vintage, PRH)

Great Circle, Maggie Shipstead (Doubleday, Transworld Publishers, PRH)

Light Perpetual, Francis Spufford (Faber)

La sélection a été effectuée à partir d'un total de 158 ouvrages publiés au Royaume-Uni et en Irlande entre octobre 2020 et le 30 septembre prochain. Rappelons que le Prix Booker est ouvert aux auteurs de toute nationalité, qui écrivent en anglais et sont publiés au Royaume-Uni ou en Irlande.

« L'une des caractéristiques communes à tous ces livres est leur capacité à faire plonger le lecteur dans une histoire hors du commun, et de le faire d'une manière artistique, unique », a souligné la présidente du jury Maya Jasanoff. La sélection dévoilée fait la part belle aux plumes confirmées, et parfois déjà récompensées, et « cela prouve que la littérature se trouve entre des mains créatives et habiles », justifie Gaby Wood, directrice de la Fondation Booker Prize.

Damon Galgut, Kazuo Ishiguro, Mary Lawson, Richard Powers et Sunjeev Sahota ont en effet déjà été sélectionnés ou récompensés par le Prix Booker.

Une nouvelle sélection, de six ouvrages seulement, sera annoncée le 14 septembre prochain, et les auteurs des titres présents recevront chacun 2500 £. Le 3 novembre, l'ouvrage lauréat sera connu, et son auteur ou autrice remportera 50.000 £.

L'année dernière, le Booker Prize avait récompensé l'Écossais Douglas Stuart pour son livre Shuggie Bain, qui paraîtra le 18 août prochain aux éditions Globe dans une traduction de Charles Bonnot.