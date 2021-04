Les robots romanciers, capables de produire “une nouvelle littérature

Une nouvelle fois, donc, l’intelligence artificielle fait craindre aux écrivains pour leur métier. Ishiguro, dans un entretien accordé au Times, évoque cette possibilité récurrente de robots romanciers. Ish, de son petit surnom, est un dieu : à 34 ans, il remportait le Booker Prize 1989 avec The Remains of the Day (Les vestiges du jour, trad. Sophie Mayoux). En 1998, la France l’a fait chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres.

Et bien entendu, il a reçu du comité Nobel le prix de littérature en 2017.

Pour autant, Klara apporte une note différente : cet être robotique, ressemblant à un enfant humain, a été conçu pour tenir compagnie auxdits enfants. Dans un futur indéterminé, aux États-Unis, on suit cette arrivée de Klara dans une famille, depuis son cycle de développement dans les usines.

En 2005, Ish avait publié Never Let Me Go, un premier roman dystopique : des clones étaient élevés en batteries pour fournir des organes aux humains. Ici, Klara, sorte de Pinocchio moderne, nous entraîne dans un monde où l’intelligence artificielle ou la génétique ont achevé de diviser l’humanité. Pour l’écrivain, la révolution en cours autour de l’IA « est à la fois alarmante et enthousiasmante ». Et selon lui, le monde se profile où les robots finiront par écrire des romans.

« Ce n’est pas seulement que l’IA produirait un livre que l’on ne distinguerait pas d’une œuvre de Ian McEwan. Je pense profondément que cela produirait un nouveau type de littérature, comme le modernisme a pu transformer le roman. Parce que l’IA voit les choses différemment », indique-t-il.

Or, loin de s’en inquiéter, l’auteur se montre plutôt optimiste à l’idée d’être supplanté : les jeunes — les humains — ont besoin que les anciens comme lui cèdent la place. Embrasser cette idée d’un vieillissement, et d’une fin de carrière, pourquoi pas. Et son roman est à l’image : sans pessimisme désœuvré. Mais avec un sens de la fin inéluctable.

Crédit photo : Frankie Fouganthin, CC BY SA 2.0