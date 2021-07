Barack Obama et Bruce Springsteen en duo, pour l'Amérique

Ils sont présentés comme des amis de longue date : ils avaient donc de grandes choses à se dire. L’un a dirigé les États-Unis, l’autre a produit ce qui est probablement l’un des plus farouche texte d'opposition au pays, Born In The USA. Pour cette raison, l’opportunité de publier des conversations « franches, intimes et divertissantes » ne pouvait se laisser passer.

Leurs échanges résultent d’un podcast qu’Obama et Springsteen ont partagé, et que désormais PRH va publier sous le titre Renegades : Born in the USA. Le tout s’effectue en partenariat avec la société de médias que Barack et son épouse Michelle dirigent, Higher Ground.

Un ouvrage illustré richement, avec des photographies des collections personnelles des deux hommes, ainsi que des images d’archives inédites — des paroles manuscrites de Springsteen aux discours annotés d’Obama.

Le nom du livre reprend celui du podcast coproduit avec Spotify — il compterait parmi les plus écoutés au monde. « Au cours de ces échanges personnels, ils partagent des histoires et des propos sur la vie, la musique et leur indéfectible amour pour l’Amérique, dans tous ses défis et ses contradictions », indique l’éditeur dans un communiqué.

Histoire de l'Amérique, entre potes

Obama avoue qu’au fil des ans et des échanges, ils se sont en effet trouvés une sensibilité commune : le travail, la famille, l’Amérique, ils ont tenté de « comprendre ce pays qui nous a tant donné à tous deux. Nous essayons de raconter les histoires de ses habitants. De chercher un moyen de nous connecter avec nos propres tentatives personnelles, d’arriver à un sens, une vérité et un lien avec l’Histoire plus large de l’Amérique ».

Or, les deux bonshommes n’ont pas pris le micro que pour se raconter des blagues : certaines conversations, confirme Springsteen, furent particulièrement sérieuses, tournant autour « du sort du pays, de la fortune de ses citoyens, des forces destructrices, laides et corrompues qui tentent de le détruire ». Il appelle d’ailleurs à la vigilance, en ces temps de mise à l’épreuve : « Il est temps de réfléchir sérieusement à qui nous voulons être et quel genre de pays nous laisserons à nos enfants. »

Alors ? Laisser passer le coche et manquer ce que chacun peut donner de meilleur « ou allons-nous nous unir pour affronter l’adversité », interroge le chanteur ? Message bien plus porteur d’espoir que celui de la chanson, sortie en 1984 :

I'm ten years burning down the road I've got nowhere to run and nowhere to go

Il est vrai que ce retour au pays d’un vétéran, parti de la guerre du Vietnam et rejeté par ses concitoyens (coucou Rambo…), marquait d’une pierre, deux coups : dénoncer le militarisme et la guerre du Vietnam, tout en diffusant un message de paix. Un patriotisme, certes, mais bien amer...

Eh oui, Born In The USA est loin, très loin d’être une forme d’hymne à la grandeur des États-Unis — quelles que soient les appropriations politiques qui suivirent ces dernières années, tant par le parti républicain que dans la campagne de Ronald Reagan en 1988…

En France, la maison Fayard publiera l’ouvrage le 27 octobre prochain, dans une traduction de Nicolas Richard.

« Ce livre dresse un portrait fascinant de deux outsiders – un Noir et un Blanc – cherchant à mettre en relation leurs quêtes singulières de sens, de vérité, avec le grand récit américain », indique la maison, qui publie déjà les Mémoires de Barack Obama, ainsi que celle de Michelle Obama.