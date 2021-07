Alexandre Astier et Kaamelott : “Partez pas trop avant la fin du générique.”  

L’intéressé parlait volontiers d’un « marathon éditorial » : la série Kaamelott avait été publiée chez Télémaque, reprenant l’intégralité des dialogues. Le projet était délirant : 2500 pages, 460 épisodes et six tomes en tout. Mais entre le tome 3 et le 4e volume, 10 années se sont écoulées, laissant craindre à chacun que l’ensemble n’aboutirait pas. C’était mal connaître Astier, qui a remis le métier sur l’ouvrage.

Et voici qu’en octobre 2020, l’aventure éditoriale, l’odyssée scénaristique, mettait le point final au tome 6… alors que dans le même temps, on apprenait que le film Kaamelott était reporté. Et comme Alexandre Astier le disait : « Rien n’est plus excitant pour un auteur que d’avoir suffisamment installé un héros dans l’affection du public pour avoir le droit de lui inventer un passé. »

KAAMELOT: Astier, l'Excalibur-né

Casting infernal, qui parvient à réunir Alain Chabat et Christian Clavier, juste pour montrer l’éclectisme de la production, et voici qu’en ce mois de juillet, Astier peut savourer son plaisir.

« J’ai toujours voulu faire éditer les scripts bruts. J’ai toujours eu envie d’avoir ça dans les mains.... Peut-être le texte écrit est aussi une manière de se dédouaner (...) et de dire à mes grands-parents qui ne sont malheureusement plus là pour trois d’entre eux : “Oui, oui, ça a l’air con, mais regardez tout ce que j’ai écrit : j’ai travaillé” », indiquait le réalisateur et acteur, en présentant l’aboutissement de ces ouvrages.

D’ailleurs, soulignait l’éditeur, « rarement l’écriture a été aussi constitutive de l’essence d’une série ». À ce titre, les fans apprécieront de retrouver la préface que signait Astier pour accompagner le fameux tome IV, qui renouait avec la publication de ce Grand Œuvre — sans rien de trop franc-maçonnique cependant… Un moment hors du temps alors qu'il oeuvrait déjà sur le film.

La parole à Alexandre Astier :

Dimanche vingt et un juin deux mille vingt, tard le soir. Lyon.

Je fais une pause dans le montage du film Kaamelott - Premier Volet pour écrire cette préface et tenter de rassembler mes souvenirs… mes souvenirs du Livre IV…

La particularité du Livre IV, si on est amateur de synthèses, c’est que tout y part en brioche. C’est le « livre-pivot-bascule-charnière ».

La Trinité Arthur/Quête du Graal/Kaamelott s’enfiche dans la malédiction jusqu’au bermuda et la saison se clôt par l’intervention surprise d’un personnage inconnu au bataillon qui, pour toute présentation, balance un poème prophétique sur l’avènement des jours sombres et annonce l’imminent triomphe du Mal. Méléagant entre en scène. De mémoire, ça donne ça (je sais, je pourrais aller voir à la fin du bouquin, mais j’ai la flemme) :

Juste à notre aplomb, une corneille est posée sur une branche.

Dans quelques secondes, elle va s’envoler. (flap-flap-flap)

Voilà. Nous avons franchi le solstice d’été.

Et pendant que d’autres célèbrent le jour le plus interminable de l’année,

Nous allons secrètement nous réjouir du retour des longues nuits.

À l’heure où j’écris cette préface, on vient juste de le franchir, nous aussi, le solstice d’été. C’est fou comme tout se goupille… Ce matin, j’ai parlé du solstice à mon fils Ethan ; j’aurais pu lui dire que c’était le jour le plus long de l’année ; c’est vrai qu’à presque onze heures du soir, hier, on voyait encore le jaune et le rose résister à l’ouest. C’est même lui qui me l’a fait remarquer. Eh ben nan. Je lui ai plutôt expliqué qu’à partir d’aujourd’hui, les jours ne feraient que se raccourcir. Ma foi, j’imagine que pour écrire un gars sémillant comme Méléagant, il faut être du genre « verre à moitié vide ».

Ça me revient, maintenant… Le Lac Vert. Jacques, Jean-Robert et Franck commençaient à dangereusement se les geler, trempés jusqu’à la taille dans une eau glaciale. Il y avait un truc qui me chiffonnait dans ce mariage. Je l’avais écrit, mais quelque chose me disait qu’il ne fallait pas que Perceval se marie. J’étais pas dans mon assiette. La comédienne tardait à arriver sur le plateau, la nuit tombait… il fallait qu’on se dépêche.

J’ai filmé un baptême au lieu d’un mariage et tout est rentré dans l’ordre. Sur le plateau, dans le texte — où le décor a pris le nom de « EXT. TERRE SACRÉE — JOUR » — et dans ma tête. C’est fou comme tout se goupille… Il faut presque toujours écouter les signes. Presque.

Mon fils Neil vient de regarder ce que je fichais par-dessus mon épaule…

« T’écris une préface ?

— Oui. Va te coucher.

— Tu vas mettre un easter egg ?

— De quoi ?

— Un easter egg sur le film ?

— Mais c’est quoi ? Va te coucher, sérieux…

— Ben, tu révèles un truc du film à ceux qui vont lire ta préface ?

— Nan. Va te coucher.

— Toi, va te coucher. »

En fait, c’est pas bête, un easter egg. Je peux pas révéler grand-chose, quand même… ce serait dommage.

Disons que, à tout hasard… au cas où… je dis ça, je dis rien… en un mot comme en cent… sait-on jamais… ?

Partez pas trop avant la fin du générique.

Kaamelot a également fait l’objet de plusieurs autres publications, soit pour une adaptation en bande dessinée, soit dans des explorations de ce que cet univers unique a pu ouvrir de portes entre le monde de la matière de Bretagne et la légende arthurienne, et notre monde moderne…