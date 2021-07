L'autobiographie du Prince Harry, à 20 millions $, prévue en 2022

C’est donc officiel : le prince Harry s'est lancé dans la rédaction d'une autobiographie. Celle-ci a été présentée par l’éditeur, dans un communiqué, comme « le compte rendu définitif des expériences, des aventures, des pertes et des leçons de vie qui l'ont aidé à se façonner ». Un livre basé sur sa vie donc, qui couvrira entre autres des sujets tels que son enfance, le dévouement dont il a fait preuve durant son service militaire, ou encore son mariage avec Meghan Markle.

Le duc de Sussex a déclaré : « J'ai écrit cela non pas comme le prince que je suis né, mais l’homme que je suis devenu. J'ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j'espère qu'en racontant mon histoire — les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises — je peux aider à montrer que peu importe d'où nous venons, nous avons plus en commun qu'on ne le pense. Je suis profondément reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de partager ce que j'ai appris au cours des années jusqu'à présent, et j'ai hâte que les gens lisent un récit de ma propre main sur ma vie qui soit exact et entièrement véridique. »

Markus Dohle, PDG de Penguin Random House, s’est aussi exprimé à propos de ce projet : « Nous tous, à Penguin Random House, sommes ravis de publier les mémoires du Prince Harry et de le faire rejoindre les leaders, les icônes et les acteurs du changement de renommée mondiale que nous avons eu le privilège de publier au cours des années. Le Prince Harry a mis à profit son expérience de vie extraordinaire en tant que prince, soldat et défenseur averti des problèmes sociaux, s'affirmant comme un leader mondial reconnu pour son courage et son ouverture d'esprit. C'est pour cette raison que nous sommes ravis de publier son histoire honnête et émouvante. »

À voir si cette autobiographie signée par le duc de Sussex recevra un accueil plus clément par la presse britannique que le livre jeunesse publié par son épouse en juin dernier.

La date de sortie de cette publication est pour l’instant prévue pour la fin de 2022, sans précisions supplémentaires. Le livre devrait être publié en format papier et numérique au Royaume-Uni, ainsi qu’aux États-Unis et au Canada. Une édition de livre audio sera également proposée. Penguin Random House a aussi précisé que les bénéfices de la vente seront reversés à une œuvre caritative.

Selon le Daily Mail, la somme déboursée pour l'achat des droits serait donc de 20 millions $, d'après des sources du milieu éditorial. Mais au terme de cette avance, les spécialistes estiment que Harry pourrait gagner bien plus encore... Pour mémoire, le couple Obama avait décroché, chez le même éditeur, un contrat d'édition à 60 millions $.

Crédits photo : Defensie, CC0 1.0