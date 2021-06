Le livre jeunesse de Meghan Markle assailli par la presse britannique 

Depuis sa parution, l’ouvrage de la duchesse de Sussex est assailli de toute part par les tabloïds britanniques. Beaucoup de ces derniers rapportent que le livre n’a pas réussi à se faire une place dans le top 50 des livres britanniques les plus vendus. Au contraire, il est même surpassé par le livre du footballeur et militant Marcus Rasford, intitulé You are a Champion: How to Be the Best You Can Be.

En réalité, The New York Times rapporte qu’« il y a aussi son statut d’ennemi public n° 1 dans les tabloïds britanniques, dont certains semblaient ravis d’avoir l’occasion de faire pleuvoir de nouvelles critiques sur elle ». En somme, il pourrait s’agir d’un déplorable acharnement médiatique, qui continue de poursuivre la famille du prince Harry.

Qu’importe l’orientation politique de ces journaux, les critiques pleuvent à flot contre Meghan Markle. Melvillle House Books rapporte plusieurs d’entre elles, en les classant par conviction politique.

À droite et centre-droite, The Spectator dénonce ce livre comme un outil de propagande. Encore plus incisif, The Times se demande si « le travail d’écriture n’aurait pas été délégué à un meuble ».

Quant à la gauche et aux libéraux, The Independant se montre optimiste envers l’ouvrage en affirmant que « les illustrations picturales donnent beaucoup de cœur au livre et [qu’elles] ont travaillé pour rendre les personnages du livre aussi divers et inclusifs que possible ». Cependant, The New Statesman se montre particulièrement violent envers lui — et plus largement envers la famille de Sussex — : « C’est ahurissant, vraiment, à quel point le livre est mauvais. […] C’est un beau cadeau pour Harry. Et juste pour lui ».

Finalement, quel que soit le positionnement politique, le livre a été très mal reçu auprès de la presse britannique, insistant sur le fait qu’il ne soit pas devenu un best-seller instantanément. Cependant, le rédacteur en chef de The Bookseller, Tom Tivnan, a déclaré à The Mirror : « L’objectif est le long terme, car les livres imagés ont tendance à avoir une durée de vie plus longue que les titres pour adultes. L’idée est de les garder en vente semaine après semaine sans les vendre d’un coup. »

Finalement, The New York Times estime que « le message de Meghan est sincère : la vie est heureuse et triste, et un père peut être là pour tout cela. Mais une main d’édition plus lourde aurait été d’une grande aide. »

Un avis, aux yeux de la rédaction, un peu plus constructif que ceux étudiés précédemment.