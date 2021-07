Robby Krieger, guitariste, racontera sa vie au sein du groupe The Doors

50 ans après la disparition de Jim Morrison, leader charismatique du groupe The Doors, les hommages et célébrations sont de mise. Robby Krieger y participera à sa manière en publiant ses Mémoires, intitulées Set the Night on Fire: Living, Dying, and Playing Guitar With the Doors et coécrites avec Jeff Alulis.

Le livre sera bien sûr centré sur son expérience avec le groupe, aux côtés de Jim Morrison, Ray Manzarek et John Densmore. Krieger y promet des anecdotes sur la vie en tournée, les créations de morceaux et des albums, mais aussi « les premiers concerts des Doors dans des arrière-cours et des bars déserts ».

Guitariste de flamenco, à l'origine, Krieger apportera son jeu si particulier au sein du cocktail détonnant des Doors, mais aussi son écriture pour certains morceaux cultes. Comme le rapporte Rolling Stone, Krieger devrait raconter depuis sa perspective l'incident de New Haven, un concert au cours duquel Morrison a été arrêté par les forces de l'ordre après avoir été gazé par un agent, et répondu par des provocations.

Krieger évoquera aussi ses combats personnels, son addiction à la drogue, les problèmes mentaux de son frère jumeau ou encore sa lutte contre le cancer.

Rappelons que Krieger a mené une carrière solo depuis 1977, avec de nombreux albums, dont le dernier, The Ritual Begins at Sundown, est sorti en 2020.

L'ouvrage sera publié le 12 octobre 2021 chez Little, Brown, filiale du groupe Hachette.