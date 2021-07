Des écrits inédits de Jim Morrison, 50 ans après sa mort

Cet ouvrage est une véritable mine d’or pour tous les grands amoureux des Doors, et plus particulièrement de son chanteur. Fourni avec des photographies rares, mais aussi de nombreux extraits manuscrits de poésie et de paroles inédites, il saura ravir bon nombre de fans.

Les pages de ce livre contiennent notamment le script de tournage du film inédit et expérimental HWY : An American Pastoral (1970), réalisé par Jim himself. On y retrouvera la transcription de la vidéo ainsi que les notes de production du dernier enregistrement de poésie de Morrison, le jour de son vingt-septième anniversaire, accompagné d’un enregistrement audio.

Ou encore les premières ébauches d’une autobiographie imaginée sous forme de poème, « As I Look Back ».

Le résumé de l’éditeur :

Créé en collaboration avec les ayants droit de Jim Morrison et inspiré par une liste découverte à titre posthume intitulée « Plan for Book » (idée pour un livre), The Collected Works of Jim Morrison est une anthologie de près de 600 pages des écrits du regretté poète et leader emblématique des Doors. Cette publication historique est l'opus définitif de la production créative de Morrison et le livre qu'il avait l'intention de publier.

Tout au long, un mélange varié de 160 éléments visuels accompagne le texte : des extraits de ses 28 cahiers privés, tous écrits de sa propre main et publiés ici pour la première fois, ainsi qu'un éventail d'images personnelles et de commentaires sur son travail par Morrison lui-même.

Ce volume de collection surdimensionné et magnifiquement produit contient une multitude de nouveaux matériaux – poésie, écrits, paroles et transcriptions audio de Morrison lisant son travail. Non seulement le livre le plus complet de l'œuvre de Morrison jamais publié, il est immersif, donnant aux lecteurs un aperçu du processus créatif et offrant un accès aux réflexions et aux observations d'un artiste que le poète Michael McClure a qualifié de « l'un des esprits les plus fins et les plus clairs de notre temps ».