Les très convoités Mémoires de Jagger : il est libre, Mick

Alors que la maisons d’édition Harper Collins a annoncé la publication des écrits de Jim Morrison, d'autres vies de rockeur demeurent secrètes. Barry Coleman, l’écrivain fantôme de la biographie de Mick Jagger, star des Rolling Stones, affirme n’avoir eu que deux semaines pour terminer un livre qui n'est pourtant toujours pas paru à ce jour.

Jagger, cet inconnu

En effet : il y eut tout d'abord la désertion du premier prêt-plume en charge de ce projet éditorial. En 1983, l’éditeur Weidenfeld & Nicolson, qui a publié de nombreux best-sellers controversés, dont Lolita de Vladimir Nabokov (1959), fait rapidement appel à Barry Coleman.

The Guardian rapporte les propos de ce dernier concernant cet appel : « L’urgence était un peu déstabilisante. Un truc avait, de toute évidence, mal tourné. Selon lui, certainement sous « la pression du livre », son prédécesseur, pourtant écrivain fantôme de qualité, avait failli – mettant en position délicate l’éditeur W&N.

La situation était des plus inquiétantes. Un million de livres sterling avait été déboursé pour le projet d’autobiographie de Mick Jagger. Une somme suffisante à générer des tensions au sein de la maison d’édition, qui supportait l’intégralité du risque financier : elle avait refusé de coéditer ce livre en prévision d’une publication à l’étranger.

Seul Barry Coleman apparaissait comme l’homme de la situation. Il avait déjà été confronté à des délais d’écriture très contraignant pour la biographie du champion de moto Kenny Roberts, écrite en seulement 10 semaines. Ce n’est pas sans fierté qu’il explique que W&N lui a expliqué qu’il était « la seule personne [que l’éditeur connaissait] en mesure d'accomplir cela ».

L'ordinaire d'une vie extraordinaire

Dans un premier temps, Barry Coleman entre en relation avec son prédécesseur. Cependant, il cesse rapidement de lui répondre, laissant quelques fragments pour base de travail. Il le résume à deux chapitres assez présentables tandis que le reste du travail de recherche se limitait à plusieurs transcriptions d’entretiens, dont aucune n'avait de lien avec les dernières années de vie du rockeur. Pour l'auteur, « tout reprendre fut une expérience éprouvante ».

Parmi les transcriptions, il découvre plusieurs périodes importantes de la vie du rockeur dont son enfance à Dartford (Kent), sa rencontre avec Keith Richards, cofondateur du groupe, son arrestation pour possession de drogue de 1967, la mort du guitariste Brian Jones. Ou encore l’épisode sanglant du festival d’Altamont en 1969 : Meredith Hunter, étudiant noir de 18 ans, a été poignardé et battu à mort par un membre des Hells Angels, en charge de la sécurité, devant les Stones, présents sur scène.

Malheureusement, l’écrivain fantôme déplore l’aspect brut de ces faits, qui ne témoignent d’aucun sentiment personnel : « Il se dégageait constamment cette impression que, dans les transcriptions, Mick restait sur la réserve ou du moins, cherchait à ne blesser personne. »

Progressivement, il réussit à se rapprocher suffisamment de Mick Jagger pour côtoyer son côté plus sensible, plus humain. Il finit par terminer l’autobiographie dans le délai imposé.

Toutefois, le projet est rapidement tombé à l’eau. Lors d’une réunion au bureau du directeur financier des Stones, Prince Rupert Loewenstein, Barry Coleman a finit par comprendre que Mick ne voulait plus faire cette autobiographie. Selon l’auteur, ce dernier refusait de « fournir des détails ordinaires sur une vie extraordinaire ».

Un manuscrit dans la nature

Aujourd'hui âgé de 77 ans, Mike Jagger explique à 6Music : « Quand j’ai commencé à m’y mettre, je n’ai tout simplement pas aimé revivre ma vie. Alors j’ai simplement expliqué que je ne voulais pas être perturbé par ce truc et j’ai rendu l’argent. » Pour lui, la rédaction d'une autobiographie impliquait de prendre son temps : revivre toute une vie en une semaine génère des émotions assez violentes, difficiles à supporter.

D’après Barry Coleman, qui s'est entretenu par visioconférence avec The Guardian, le réel problème est plus profond que cette simple explication et viendrait davantage de la difficulté du musicien à se livrer sur sa propre vie et à s'impliquer émotionnellement.

Depuis, l’autobiographie de Jagger est l’une des plus recherchées dans le secteur éditorial, encore plus après le succès de celle de son compagnon Keith Richards, parue en 2010. Il y a quelques années, des rumeurs ont assuré que trois pages, issues du manuscrit, avaient été dévoilées. En 2017, dans un article de The Spectator, l’éditeur John Blake a affirmé posséder le manuscrit de 75.000 mots, rédigé par Barry Coleman : ce dernier a concédé qu’il était possible qu’il puisse posséder l’exemplaire unique de cet ouvrage, d'après les anecdotes racontées.

Le magazine New Musical Express en sait plus : la manageuse des Stones, Joyce Smith, a certifié que John Blake lui écrit régulièrement pour demander l’autorisation de publier ce manuscrit. Cependant, la réponse demeure négative, au désespoir des fans. Mais l'aura de Jagger reste intacte...

Crédit : Bert Verhoeff / Anefo - Nationaal Archief, CC BY-SA 3.0 / Mick Jagger en visite en Finlande, en 1965 (Olavi Kaskisuo / Lehtikuva, domaine public)