Amazon : Jeff Bezos retire son tablier de PDG

En février, Jeff Bezos annonçait son départ et son souhait de laisser les rênes à Andy Jassy. A 53 ans, cet adjoint de longue date reprend la direction de l’entreprise après y avoir déjà laissé sa marque, avec 24 années passées chez Amazon. Jassy était notamment responsable de Amazon Web Service, ou AWS, depuis 2003.

A noter que AWS avait été un énorme succès pour l'entreprise : en effet, ce service contribue aujourd'hui à environ 42 % des bénéfices totaux d'Amazon, une véritable mine d’or pour l’entreprise.

« Il a les standards les plus élevés, et je vous garantis qu'Andy ne laissera jamais l'univers nous rendre banals », a annoncé Bezos (Geekwire). « Il a l'énergie nécessaire pour garder vivant ce qui nous a rendus spéciaux. Bien que ce ne soit pas facile, je prédis qu'Andy trouvera [ce travail] à la fois satisfaisant et souvent amusant. »

Andy Jassy, donc, est un homme qui, dans les faits, connait et comprend les mécanismes de l’entreprise que Bezos laisse derrière lui. Des compétences plus que nécessaires pour continuer ce qui avait été commencé, avec l’objectif d’innover, toujours et encore.

« Bezos est un dirigeant qui encourage le changement », a affirmé Darrell West, du Centre sur l'innovation technologique du Brookings Institution (Challenges). Et ajouter : « Il a donné l'impulsion à de nombreux services que les gens tiennent désormais pour acquis, comme le fait de faire son shopping en ligne, de commander quelque chose et de se le faire livrer le lendemain. »

Au cours des deux dernières années, une dizaine de cadres supérieurs de la multinationale ont quitté le navire, après avoir été fidèles au poste pendant plus de dix ans. Comme le rapporte The New York Times, « les dirigeants d'Amazon ont [longtemps] été considérés comme des condamnés à perpétuité. […] Ils étaient fidèles à Amazon, dont la hausse du cours de l'action les rendait souvent riches ».

De la même manière, Bezos s'est récemment éloigné de la plupart des activités quotidiennes d'Amazon, décidant plutôt de dédier son temps à des projets de nature plus stratégique. Comme indiqué par Sky News, le fondateur d'Amazon a également déclaré qu'il investirait plus d’énergie – et, sans trop de surprise, d’argent – dans la lutte contre le changement climatique et la supervision du Washington Post, dont il est le propriétaire.

Renoncer au pouvoir, mais pas complètement

Jeff Bezos passe donc au rôle de président exécutif, ce qui revient finalement à dire qu’il sera conseiller stratégique du PDG. Une transition de cette nature n’est pas révolutionnaire en soi : ce schéma s’était déjà produit pour Microsoft, avec le départ de Bill Gates, et avec celui de Eric Schmidt, chez Google.

De la même manière, Bezos conserve une part non négligeable des actions de son entreprise – 10 %, pour être exact –, de quoi donner plus de poids à sa voix qu’à celle d’un simple conseiller.

Le vent de changement annoncé n’est, au final, qu’une légère brise. Plutôt qu’une réelle transition, on s’éloigne du renouveau imaginé pour observer un changement en surface. Situation soulignée par Robert Reich. Cet universitaire et homme politique américain accuse cette décision comme une simple stratégie mise en place afin de s’éviter les foudres des médias : « Plus de pouvoir. Moins de responsabilité. »

Crédits photo : Steve Jurvetson, CC BY 2.0