Le rappeur Stormzy publie un livre jeunesse : 50 super héros du quotidien

Le premier livre de Stormzy, Rise Up, sorti en 2018, n’avait rien d’une démonstration de gangsta-rap : sa maison se présentait d’ailleurs comme le foyer pour une nouvelle génération de voix. Et à ce titre, le premier ouvrage jeunesse de # Merky sera, plus ou moins, dédié aux super héros. Superheroes: Inspiring Stories of Secret Strength sortira en septembre et se focalise sur une cinquantaine de personnes, héros du quotidien, le tout dans un format plutôt comics.

Avec une introduction signée Stormzy, le livre contiendra des portraits d’écrivains comme Candice Carty-Williams et Reni Eddo-Lodge, mais également de l’acteur Riz Ahmed, du comédien Mo Gilligan et de l’ancien footballeur Ian Wright.

Sophia Thakur signe le livre, avec des dessins de Denzell Dankwah, jeune étudiant d’une vingtaine d’années. 8 % des recettes du livre seront fléchées vers la fondation #Merky, qui lutte contre les inégalités raciales et injustices sociales en découlant.

« Si dès son plus jeune âge on ne voit que des noirs en position de faiblesse, d’esclavage ou au sein de fusillades… de même que des stéréotypes raciaux ou des voix de médias racistes… alors enfant, on n’a pas l’opportunité de développer une vision saine et confiante de ce que signifie être noir », assure l’éditeur à NME.

Une récente étude britannique a montré que moins de 1 % des élèves entrant au lycée avait étudié un livre d’un auteur non blanc. Et ce, alors que 34,4 % des élèves sont issus des communautés dites BAME – Black, Asian & other Minority Ethnic.

Crédits photo : Arend Kuester, CC BY SA 2.0