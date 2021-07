Harcèlement, sexisme : 6 professionnels de l'édition sur 10 concernés 

« Il en a fallu du temps, pour que le premier #MeToo de l’édition émerge », déplorait un collectif d’autrices voilà quelques semaines, après la mise en cause de l’éditeur Stephane Marsan. Depuis l’article paru dans Mediapart, le directeur éditorial de Bragelonne n’a cependant toujours pas fait l’objet d’un dépôt de plainte. Émergence, peut-être, mais encore avec prudence.

Pour autant, le Syndicat national de l’édition n’a pas attendu l’étude menée par Livres Hebdo pour annoncer qu’il s’emparait du sujet. Jamais trop tard ? Il faut l’espérer au regard des résultats de cette enquête. L’intention du SNE, avec ses partenaires sociaux, est de « mettre en place un dispositif de prévention et de détection des risques de violence et de harcèlement sexistes et sexuels à l’échelle de la branche édition ».

3 professionnels sur cinq...

Réalisée avec le concours d’Ipsos, l’analyse des données collectées pointe que 84 % des répondants ont assisté à au moins un acte de sexisme dans l’exercice de leur travail. Et plus encore, 61 % affirment avoir subi comportements sexistes et sexuels sur leur lieu de travail. À cela s’ajoutent les 51 % ayant observé des gestes déplacés et les 39 % ayant assisté à du harcèlement sexuel.

Rappelons qu’en 2018, une étude faisait état de ce que 86 % des Françaises avaient été victimes d’une forme d’atteinte ou d’agression sexuelle dans la rue, d’après une étude de la fondation Jean-Jaurès. Ipsos ramenait ce chiffre à 81 % dans une étude menée en juillet 2020, mais tout de même.

En revanche, une enquête menée par l’entreprise de recrutement QAPA, d’octobre 2017 faisait état de 52 % de femmes (et 27 % d’hommes) ayant déclaré un fait de harcèlement sexuel au travail. L’IFOP, dans une enquête de février 2018, rapportait que 32 % des femmes avaient été harcelées ou agressées sexuellement au sens juridique du terme, sur leur lieu de travail. De quoi mettre en perspective ces premières données nécessairement incomplètes, mais brossant un tableau peu reluisant de l’interprofession.

Et bien entendu, les femmes demeurent les principales victimes de ces faits. Il semble par ailleurs que ces pratiques concernent plus directement des autrices et collaboratrices externes à l’entreprise : elles sont respectivement 16 % et 15 % à avoir été concernées par le harcèlement.

#METOO: l'édition face à ses responsabilités

En matière de témoignages, c’est l’omerta que les répondants pointent en priorité : dénoncer, c’est prendre le risque de se faire blacklister, annonce-t-on. « L’édition est un milieu minuscule. La peur de parler, la honte, le blâme jeté sur les victimes, qu’elles soient autrices ou salariées, existent, tout comme la peur de perdre son travail ou d’être blacklistée. »

La peur de représailles demeure ainsi un puissant moteur alimentant le silence ? Plus que cela : ils sont 26 % à affirmer qu’on leur a demandé de ne pas faire état de comportements déplacés – sans que ne soient précisées d’où venaient spécifiquement ces consignes.

Omerta, je crie ton nom

Si 10 % indiquent avoir reçu, à plusieurs reprises, des demandes sexuelles explicites, 21 % indiquent que ces offres furent formulées avec pour contrepartie un traitement professionnel de faveur… Or, si l’on invoque l’omerta, c’est que l’on connaît une personne qui a été sanctionnée pour avoir parlé : certes, 24 % des professionnels ont pu parler, mais 53 % assurent qu’il y eut des conséquences à leur prise de parole.

Adrien Tomas en témoignait déjà dans nos colonnes après l’article Marsan/Mediapart : « On le savait. Les mecs aussi. […] Mais avant cet article, personne n’a rien dit. […] Mais surtout par peur. Pas forcément peur de perdre sa chance ou ses bonnes relations directement avec Bragelonne. Mais parce que le milieu SFFF est petit, étriqué et, franchement, un peu consanguin. »

INSTAGRAM: Balance ton éditeur, “il fallait que ça sorte”

Si les auteurs se sont organisés, tant bien que mal, il existe ces fameuses listes de maisons, de festivals, de librairies, où l’on recommande a minima de faire attention. Et que des publications récentes — Le Consentement de Vanessa Springora fut la bombe — dévoilent le côte tristement obscur d’agissements passés sous silence ne fait qu’alimenter les échanges.

« On en parle, plus : on en fera plus état à l’avenir. Je crois bien que la peur de la diffamation existe encore. Mais certains réunissent désormais des preuves », nous assure une autrice.

Avec des dérives qui se font jour : « Certaines maisons sont réputées pour protéger la réputation d’auteurs au comportement problématique dont elles tirent l’essentiel de leurs ventes. L’édition, à l’instar des autres milieux culturels, n’est pas à l’abri des dérives sexistes et sexuelles », affirme par ailleurs Hugues Jallon, directeur du Seuil, auprès du magazine.

Plus intéressant encore, l’enquête montre que pour 59 % des répondants, l’édition autorise implicitement des comportements inappropriés, par sa sacralisation des valeurs de liberté de création – 21 % se disent tout à fait d’accord et 31 % plutôt d’accord. Ainsi, 58 % trouvent pleinement justifiés les mouvements qui surviennent actuellement, et 62 % les estiment parfaitement essentiels.

On pourra retrouver l’intégralité des données fournies par Livres Hebdo à cette adresse.

Crédits photo : mohamed_hassan CC 0