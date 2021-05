Au commencement de cette nouvelle prise de parole, on retrouve par exemple l’autrice Pénélope Bagieu, mais également l’éditrice BD Marion Amirganian, ou encore Margot Gallimard et Paloma Grossi, également éditrices. Ou encore la libraire Kathleen Deheul, qui vient de reprendre à Vannes (Morbihan) Le Silence de la mer. Mais égalemlent des journalistes, des attachées de presse, gaphistes.

Ces noms connus mis en avant ne sont pas à l'origine du texte, mais apportent un plein soutien à celles qui ont initié ce texte. Le leur et celui d'une centaine d'autres (la liste peut être consultée ici) : toutes ont en commun de saluer la prise de parole de ces femmes qui ont témoigné.

« Toutes font part de remarques et de gestes inappropriés, à connotation sexuelle, dans un cadre professionnel. Elles témoignent d’un profond malaise, de représailles professionnelles, d’un sentiment de peur », indiquent-elles. Et si d’autres demeurent muettes, les raisons en sont multiples : peur d’être identifiée, des conséquences, volonté de passer à autre chose, de couper avec ce passé, précarité… Mais la conclusion s’impose : « Il en a fallu du temps, pour que le premier #MeToo de l’édition émerge. »

METOO: “Je suis Jeanne”, témoignage à visage découvert

Pas faute d’avoir, durant des années, « dénoncé le sexisme, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles », tous secteurs de l’industrie confondus. Et le silence ignorant des grandes organisations représentatives des corps de métiers n’en devient que plus lourd.

Chaque fois que cette parole est enfin entendue, les mêmes mécanismes sont à l’œuvre pour faire taire les victimes : banalisation des actes pour remettre en cause la gravité des faits, culpabilisation de celles qui osent parler, menaces ou pression pour faire émerger la peur. – Collectif

La peur et l’omerta vont de pair dans ces circonstances, appuient-elles. Raison pour laquelle elles demandent que l’édition prenne ses responsabilités : dans les entreprises, certes, mais au-delà. De fait, le secteur n’est pas épargné et pour nombre de ses acteurs, son fonctionnement pourrait même être propice à ces dérives.

Code du Travail et Code de conduite...

Le Collectif insiste sur le fait que « l’omerta est encore puissante, le système patriarcal bien ancré. Les tentatives d’intimidation sont nombreuses. Les entreprises de l’édition doivent prendre leur responsabilité au regard du droit du travail. Il faut que cela cesse. Il faut que cela change ».

Magaly Lhotel, avocate en droit social et en droit d’auteur dans l’édition, le rappelait à ActuaLitté : pour toute entreprise, l’employeur a une obligation légale de sécurité sur le lieu de travail. L’article L-1153-5 du Code du travail est limpide : il doit prendre toutes les mesures pour prévenir les faits de harcèlement sexuel, y mettre un terme et les sanctionner si ces faits sont avérés. À ce titre, « la Cour de cassation considère que le harcèlement sexuel constitue nécessairement une faute grave », pointait l’avocate.

HARCÈLEMENT: responsabilités et impératifs pour l'édition

« Généralement, lorsque des faits de cet ordre sont dénoncés au sein d’une entreprise, une enquête est menée avec les membres du CSE qui peuvent eux-mêmes en être à l’origine. Si une enquête est demandée par les membres du CSE, l’employeur doit la mettre en œuvre sans délai. Enfin, si l’employeur ne réagit pas face à ces dénonciations, il est possible de saisir le conseil de prud’hommes pour que cette enquête soit ordonnée en justice. »

À ce titre, sur les mesures mises en oeuvre ni l'avocat de Stéphane Marsan ni les éditions Bragelonne n'ont apporté de précisions, suite aux demandes que nous avions formulées fin avril.

Inégalités flagrantes

Or, si le harcèlement peut avoir cours, c’est aussi que l’inégalité salariale et dans les responsabilités se retrouve : ainsi, « seules 21 % [des maisons] étaient dirigées par des femmes au 1er janvier 2020. Pourtant, la part des femmes travaillant dans le secteur du livre était de 66 % en 2017 », note le Collectif. Des données émanant de l’Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la Culture et la Communication.

Peut-être plus à la marge, mais non moins significatif, on note que « les femmes représentaient 41 % des jurys des prix littéraires emblématiques et 42 % des lauréats de ces prix », en 2019. Et spécifiquement dans l’Imaginaire, seuls 23 % de femmes ont été récompensées au cours des vingt dernières années.

SEXISME: “On n'a rien dit, surtout par peur”

Et le Collectif de conclure : « Nous, professionnelles de l’édition, sommes solidaires. Nous voulons dire à toutes les victimes de notre milieu : nous vous croyons. Nous sommes à vos côtés. Il est temps que le secteur de l’édition prenne ses responsabilités et agisse. »

Un milieu détaché ou entaché ?

Soulignons également le nouvel article de Médiapart, qui donne la parole à Alice Zeniter. Estimant avoir été protégée grâce aux femmes avec qui elle a collaboré, elle pointe : « Dès qu’il y avait un risque, un journaliste connu pour être un peu lourd ou autre chose, j’étais prévenue. »

Pour autant, quand #BalanceTonPorc est apparu sur les réseaux, elle se souvient d’hommes du secteur qui ont déploré qu’il ne soit plus possible de draguer désormais. « La façon dont ils en parlaient était terrible. J’étais atterrée. Je me suis dit : on est un milieu culturel, renseigné, éduqué, et pourtant, certains s’y comportent encore comme les beaufs les plus bornés. »

D’autant qu’elle n’est pas la seule à s’exprimer : l’éditrice Laure Limongi estime que le milieu littéraire germanopratin se montrerait volontairement ignorant. « Parce que nous, on lit Sade, on prône la liberté sexuelle et la liberté tout court… Il y a une soi-disant complexité de la pensée qui dépasserait toutes les questions auxquelles le reste de la société est confronté. »

D’ailleurs, indique l’autrice Caroline Laurent, qui avait initié en février 2020, une tribune sur le cas Matzneff publiée par FranceTVinfo, « le confinement a écrasé toutes les initiatives ». Mais elle conclut : « Ça reste un milieu opaque. Les littératures de l’imaginaire et la littérature blanche sont certes deux mondes qui s’ignorent, mais ce silence est assez troublant. Le peu de réactions tient peut-être au fait que tout le monde évite de creuser le sujet, car chaque maison redoute d’avoir son champion en la matière. »

Crédits photo : salon du livre de Paris - ActuaLitté, CC BY SA 2.0